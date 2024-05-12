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حصري رئيس بنك القاهرة للعربية: تنازلات الدولار تضاعفت 10 مرات منذ تحرير سعر الصرف

أكد الانتهاء من كافة الطلبات المتراكمة للدولار فى البنك

دبي - العربية.نت
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رئيس بنك القاهرة للعربية: التنازلات عن الدولار من عدة مصادر تضاعف 10 مرات منذ تحرير سعر الصرف.

وأكد الانتهاء من كافة الطلبات المتراكمة للدولار فى البنك.

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