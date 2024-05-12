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وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد

حصري وزير: الصندوق السيادي المصري استثمر 10.6 مليار دولار خلال السنوات الماضية

5.6 مليار دولار استثمارات في 4 قطاعات اقتصادية خلال عام ونصف

دبي - العربية.نت
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قالت وزير التخطيط والإصلاح الإداري المصرية، الدكتور هالة السعيد، إن الصندوق السيادي المصري استثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الأصول الحكومية منذ أن تم إنشاؤه.

وأضافت السعيد خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر"، اليوم الأحد، أن الصندوق استثمر أيضا حوالي 5.6 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والسياحة والتكنولوجيا المالية، والطاقة.

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وأشارت إلى توافر عدد من فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت خلال كلمتها، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال العام الجاري في الاقتصاد وصلت إلى 40% مقارنة بـ 30% خلال السنوات الماضية، ومستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 50% العام القادم.

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