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قال وزير المالية المصري، محمد معيط إنه سيتم إصدار المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر حتى تتمكن الحكومة من عرضها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وفتح حوار لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها.

وأضاف معيط في تصريحات له خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر" اليوم الأحد، أن الحكومة لن تعتمد المسودة قبل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف وشركات القطاع الخاص، وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

كما أعلن عن إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام، تهدف إلى توضيح منظومة الضرائب في مصر بشكل أوضح للشركات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للضرائب لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار الضريبي.

وأقر الوزير بوجود عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر مثل مرونة سعر الصرف بالإضافة إلى بعض التحديات الخارجية مثل الاضطرابات الجيوسياسية ولكن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات الهامة لدعم تحفيز القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أن الحكومة رفعت بعض الضرائب عن بعض المواد المستوردة المهمة الأساسية المؤجلة منذ عام حتى العام الحالي، فقد تم إدخال أكثر من 150 منتجا مستوردا إلى الأسواق المحلية بالإضافة إلى إصلاح منظومة الرسوم الخاصة الجمارك بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في ميكنة منظومة الضرائب بشكل كامل.