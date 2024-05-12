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حصري وزير بريطاني لـ"العربية Business": وفد يضم 500 رجل أعمال سيزورون الرياض هذا الشهر

قال إن محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج مهمة للغاية ونطمح لإنجاز الاتفاقية قريبا

دبي - العربية.نت
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كشف وزير الدولة للتجارة والأعمال والرقابة في المملكة المتحدة، اللورد دومنيك جونسون، بأن وفدا يضم أكثر من 500 رجل أعمال ومسؤول بريطاني سيزورون الرياض هذا الشهر لحضور فعالية "معا لمستقبل أفضل" حيث سيتم عرض ما يمكن أن تقدمه الشركات البريطانية للمملكة.

وقال اللورد دومنيك في مقابلة مع "العربية Business"، إن "رؤية السعودية 2030" مثيرة ورائعة للغاية ونطمح للمشاركة بها ومشاريعها الضخمة.

وأوضح أن الشركات البريطانية ستعرض ما يمكنها تقديمه للشركاء في السعودية هذا الشهر.

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وتابع: "أنصح الخريجيين الجدد بالذهاب للسعودية لأن النمو في العالم موجود هناك".

وأضاف الوزير، أن أولويتي جذب رؤوس الأموال خاصة من الخليج، ونتطلع للتعاون مع الصناديق السيادية الخليجية.

وأوضح أننا جاهزون لتقديم المساعدة لأي مستثمر من المنطقة الخليجية.

وقال إن محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج مهمة للغاية ونطمح لإنجاز الاتفاقية قريبا.

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