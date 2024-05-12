دقيقتان للقراءة

قال رئيس المجموعة التنفيذية لشركة "بدجت" السعودية فواز دانش، إن الإيرادات التي حققتها الشركة في الربع الأول من 2024 تعتبر جيدة جداً، خاصة في جانب إيرادات "تأجير السيارات قصير الأجل"، وأيضاً النمو في "التأجير طويل الأجل" كان ممتازاً، في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق.

وأضاف دانش، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التأثر السلبي الحاصل في الأداء، جاء من بيع سيارات صينية قيمتها الدفترية عالية، في حين أن السيارات الصينية لحد الآن لم تثبت قوة في إعادة البيع بالسعودية. وقال "لن نعود لشراء السيارات الصينية".

وتابع: عدد السيارات زاد، وكذلك ارتفع الطلب على التأجير، طويل الأجل وقصير الأجل، بنسبة ما بين 7 إلى 10%. ولذلك زاد الدخل من التأجير الذي يعتبر هو النشاط الرئيسي لنا، مما غطى على التأثير المتأتي من إعادة بيع السيارات الصينية، ولذلك كانت الزيادة في النمو طفيفة في هذا الربع.

وأضاف دانش أن الشركة "تتجه للشراء من الماركات ذات القوة في إعادة البيع بالسعودية، وأفضلها اليابانية، ثم الكورية، وكذلك الماركات الأوربية في بعض الأنواع".

وأشار رئيس المجموعة التنفيذية لشركة "بدجت" إلى أن السوق السعودية وأيضا الخليجية تحتاج فترة من 5 إلى 7 سنوات للتعامل الصحيح مع المنتج الصيني، وثقة الناس فيه لحد الآن ليست مثل ثقتهم في المنتج الياباني أو الكوري.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 0.56% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 69.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 69.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفع صافي أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 66.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى النمو في إيرادات التأجير قصير الأجل وطويل الأجل، ومع ذلك، فقد تأثرت الأرباح في الربع الأول من 2024، بتصحيح أسعار المركبات المستعملة، متأثرة بتنوع المركبات المباعة، لا سيما تلك التي لها قيمة دفترية صافية أعلى نسبياً من الربع المماثل.

الإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في تكاليف التمويل بسبب ارتفاع القروض أثرت أيضا على صافي الربح.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 39.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 416.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 298.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.