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قال الرئيس التنفيذي لشركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما"، يوسف حسني، إن نمو المبيعات في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى معظم الأسواق التي نعمل بها، مع تحقيق قفزة نوعية في السعودية والعراق والخليج ومصر وشمال أفريقيا بجانب إدخال أدوية جديدة مثل أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية ضغط الدم.

وأضاف حسني في مقابلة مع "العربية Business"، أن المبيعات في مصر زادت 116% بالربع الأول من 2024 على أساس سنوي، وارتفعت سواء بالقيمة أو بالوحدات، لكن التأثر جاء من تغير سعر العملة وعدم استطاعة الشركة تحويل الأموال من مصر وبالتالي تأثرت بقرار تعويم الجنيه المصرية.

وأوضح أن المبيعات في مصر قوية وقارب إنتاج المصنع 10 ملايين وحدة، حيث بدأ الإنتاج في سبتمبر الماضي ويسير حسب المخطط له.

وبشأن أداء الشركة في العراق، قال إن مبيعاتنا تأثرت السنة الماضية بسبب عدم تمكننا من توصيل كافة الأدوية المطلوبة، نظراً لوجود طلبات في أسواق أخرى لكن السنة الحالية توفي الشركة بكل الطلبات ولديها نخبة من فريق العمل، ولذلك تصنيفنا الأول في العراق في قطاع أدوية قطرات العيون وأدوية أخرى، وترتيبنا الثامن على مستوى السوق العراقية، وهو سوق واعد ونتوقع استمرار النمو فيه وارتفاعه.

وأشار إلى أن خطة "جمجوم" من 2023 إلى 2028، هي جلب 2 أو 3 أدوية كل عام من الأدوية الأكثر حداثة في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وتم طرح دواءين جديدين لمرض السكري.

وأوضح أن الشركة تتحرك بعد قيادتها قطاع أدوية العيون والجلدية إلى قطاع أكبر في السوق وهو أدوية السكري والقلب والجهاز الهضمي لتكون قطاعات قيادية للشركة في الفترات القادمة.

وعن توزيعات الأرباح، قال طارق حسني إنه منذ الطرح في 20 يوينو 2023 و عدت الشركة بأن تكون التوزيعات من 50 إلى 60% من أرباحنا، وهو ما نستمر فيه، على أن توزع الأرباح بشكل نصف سنوي، والشركة تنمو بنسبة 20% سنويا، ونعمل على الموازنة بين توزيعات الأرباح على المساهمين وتمول العمليات والتوسع لاستمرار التوزان بين المعادلتين لإكمال النمو المتوقع لشركة "جمجوم فارما".

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة مصنع جمجوم للأدوية بـ 22% إلى 103 ملايين ريال. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو مبيعات، على الرغم من تأثرها بشكل طفيف بانخفاض سعر صرف عملة الجنيه المصري.

وسجلت الشركة ارتفاعا في إيراداتها بـ 28% إلى 385 مليون ريال.