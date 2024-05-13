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قال رئيس مجلس إدارة شركة أيبكس فارما المصرية "Apex pharma"، مجدي علبة، إن شركته تستهدف بدء الإنتاج بمصنعها الجديد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالسعودية، خلال الربع الأخير من 2024.

أضاف علبة لـ "العربية Business" أن "أيبكس فارما" حصلت على رخصة تشغيل المصنع الجديد من هيئة الغذاء والدواء السعودية في فبراير الماضي، وتنتظر حالياً انتهاء إجراءات تسجيل 42 مستحضراً، استعداداً لبدء إنتاجهم كمرحلة أولى، على أن تقوم بتسجيل ما يتراوح بين 200 و300 مستحضر خلال السنوات المقبلة.

"تعالج المستحضرات الجاري تسجيلها في المملكة عدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والأمراض النفسية والعصبية"، بحسب علبة، الذي أوضح أن شركته تأمل في تصنيع كل منتجاتها داخل مصنعها الجديد.

يعد مصنع "أيبكس فارما" بالسعودية أول مصنع دواء مصري خارج الحدود، تستهدف من خلاله الشركة المصنّفة الرابعة محلياً من حيث قيمة المبيعات، التصدير لدول الخليج العربي خاصة الكويت والإمارات وعمان وقطر والعراق، وفقاً لعلبة.

وفي 2018، وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة في الوادي الصناعي، عقداً مع شركة أيبكس فارما للمستحضرات الصيدلانية والدوائية، لتنفيذ مصنع أدوية على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا.

وفي نهاية 2023، قال "علبة" لـ"العربية Business" إن شركته استثمرت نحو 300 مليون ريال في المرحلة الأولى من مصنعها الجديد بالمملكة، الذي ينفذ بالشراكة بين أيبكس فارما مصر صاحبة الحصة الأكبر (80%) مقابل (20%) لرجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير.

وتستهدف "أيبكس فارما" مبيعات بقيمة تصل 20 مليون ريال في العام الأول لتشغيل المصنع الجديد، ترتفع إلى 100 مليون بعد 3 سنوات، بحسب علبة.

التوسع في مصر

وبالتزامن مع خطتها التوسعية في المملكة، تعكف "أيبكس فارما" على مخطط إنشاء مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

وتوقع علبة ضخ شركته استثمارات تتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، لتنفيذ أول مرحلة في مصنعها الجديد بمصر والمقرر تنفيذه على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وتستهدف "أيبكس فارما" تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات في السوق المصرية خلال 2024، مقابل نحو 2.7 ملياراً في 2023.