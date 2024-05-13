وزيرة التعاون الدولي للعربية : 9 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

1 دقيقة للقراءة

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر سواء من خلال التمويلات أو الاستثمار المباشر في رأس مال بعض الشركات المصرية بلغت 9 مليارات دولار.

وأضافت في مقابلة مع "العربيةBusiness" إن مؤسسة التمويل الدولية قدمت استشارات فنية بقيمة 30 مليون دولار كما تتيح تمويلات للبنوك المصرية وبدورها تعيد إقراض التمويلات للقطاع الخاص المصري.

وأشارت إلى بيان مشترك بين وزارة التعاون الدولي المصرية والبنك الدولي وتم الإعلان فيه عن إتاحة البنك 6 مليارات دولار لمصر خلال 3 سنوات موزعة بواقع 3 مليارات دولار للحكومة ومثلها للقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية.

وذكرت أن تطوير البنك الدولي يجري حاليا وأحد المبادرات الهامة التي أعلن عنها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هي إطلاق منصة موحدة لكل الضمانات التي يتيحها البنك الدولي بأدوات مختلفة لتعظيم قدرة مؤسسة التمويل الدولية على إتاحة التمويلات للقطاع الخاص.

وأضافت "في الفترة المقبلة سنعرف الشركات في مصر سواء كانت محلية أو عالمية بكيفية تعظيم الاستفادة من التمويلات عبر الضمانات المتاحة".

وأشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية مشاركة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية وتشارك أيضا في مشروعات تحلية المياه وفي المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي".

وأوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم تمويلات للبنوك المصرية وبدورها تعيد إقراضها للقطاع الخاص في الدولة.