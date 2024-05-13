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حصري "أسواق العثيم" للعربية: الحصة السوقية للشركة ارتفعت إلى 20%

مبيعات الشركة تجاوزت 3 مليارات ريال في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم موفق مباره، إن مبيعات الشركة تجاوزت 3 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2024، بنمو سنوي ثابت في حدود 10%.

وأضاف مباره، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحصة السوقية ارتفعت من 18.9% إلى 20% حاليا.

وأشار إلى أن الأرباح التشغيلية نمت بحدود 5.7% في الربع الأول.

تراجع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 3% إلى 116.4 مليون ريال شركات سوق السعودية تراجع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 3% إلى 116.4 مليون ريال

وكشف عن تأثر ربحية الشركة بواقع 4.7 مليون ريال بسبب ارتفاع تكلفة التمويل في السنوات الأولى، بالإضافة إلى تأثر بعض الشركات الزميلة والتي هبطت ربحيتها بواقع 2 مليون ريال.

وذكر أن عوائد الودائع لدى الشركة انخفضت إلى 5 مليون ريال، مشيرا إلى أن هذه كلها أنشطة جانبية، أما بالنسبة للنشاط الأساسي فقد سجل نموا في الربحية والمبيعات.

وقال مباره، إن الشركة تحاول الموازنة بين الفرص المتاحة أمامها وبين توزيع الأرباح للمستثمرين، لافتا إلى أن توزيعات الأرباح متماشية مع الأرباح المعلنة، وهذا دليل على وجود تدفقات نقدية إيجابية تنعكس في نمو أعمالها، وتوزيعات الأرباح.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.98% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 116.43 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 120.01 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفض صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 31.09% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 168.96 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، إنه على الرغم من نمو المبيعات بنحو 9% والربح التشغيلي بنسبة 5.6%، إلا أن صافي الربح انخفض قليلاً بنسبة 3% بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 4.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 2.3 مليون ريال، وانخفاض أرباح السيولة المستثمرة كودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 4.8 مليون ريال.

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