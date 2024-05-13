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البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

حصري "الأهلي المصري" للعربية: خفض العائد على شهادات الـ 27% قيد الدراسة

أكد أن خفض العائد يخص الإصدارات الجديدة وليست المصدرة بالفعل

دبي - العربية.نت
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أكد البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، أن خفض العائد على شهادات الـ 27% قيد الدراسة.

وقال البنك لـ"العربية Business"، إن خفض العائد يخص الإصدارات الجديدة وليست المصدرة بالفعل.

ويدرس بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين في مصر وقف الاكتتاب في الشهادات لأجل عام، ذات الفائدة 27% سنويا، و23.5% بدورية صرف شهرية، وذلك وفقاً لمصادر مصرفية بالبنكين تحدثت إليهم "العربية Business".

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يأتي ذلك بعد أن تراجعت معدلات التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، لتسجل 22.5% في أبريل/نيسان الماضي، مقابل من 33.3% في مارس/آذار الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مصادر مصرفية في البنكين، إن قرار وقف الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد محل دراسة حاليا من جانب إدارة الأصول والخصوم بالبنكين، ومن المتوقع حسمه بشكل نهائي الشهر الحالي.

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