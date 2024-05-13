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قال نائب مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا سيرجيو بيمينتا لـ"العربيةBusiness" إن حجم استثمارات المؤسسة في مصر خلال 6 سنوات يقدر بنحو 4.3 مليار دولار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف بيمينتا أن إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر خلال العام المالي الجاري ستتخطى المليار دولار بزيادة قليلة عن استثماراتها في العام المالي الماضي 2023 والتي سجلت 1.1 مليار دولار.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم استثمار 903 ملايين دولار منذ بداية العام المالي 2024، في قطاعات التنمية الشاملة، الرعاية الصحية، التصنيع المستدام، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن تمويلات البنوك التجارية لدعم القطاع الخاص.

وأوضح بيمينتا أن مؤسسة التمويل الدولية تحرص على تواجدها في مجال الاستثمار وزيادة حجم عملياتها في مصر، كونها بلد مهم في المنطقة.

وأكد على اهتمام المؤسسة بدعم وتدعيم القطاع الخاص في مصر وفتح الأبواب له للتوسع والاستمرار في تنمية الاقتصاد، موضحا أن مؤسسة التمويل سيكون لها دور تنفيذي في برنامج الطروحات الحكومية التي تقوم فيه بدور الاستشاري للدولة في البرنامج للمساهمة في بيع الأصول.

وذكر أن استثمارات المؤسسة خلال العام المالي الحالي تركزت في دعم قطاع اللوجستيات وخاصة قطاع الموانئ في مصر لأنه من القطاعات الاستثمارية الواعدة، فضلا عن توفير خطوط تمويلية للبنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل المؤسسة لدراسة الاستثمار في مجال الزراعة، والصناعات الزراعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات أخرى سيتم الاعلان عنها.

وبحسب نائب مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، فإن مصر لديها تنافسية في مجال التصنيع وليس فقط تصدير المواد الخام، وهو ما تعمل عليه وستستمر المؤسسة في دعم هذا الاتجاه، بجانب دعم وتقوية البنية التحتية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وايضا قطاع الطاقة.

وحول توقعاته لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال العام المالي الجديد، قال بيمينتا، "شهدنا انخفاضا قويا في قيمة الجنيه المصري، مما سيسمح بإجراء مزيد من التصحيحات في السوق المحلي، ووضع الاقتصاد مستقر حاليا، كما يلعب القطاع الخاص فيه دورا كبيرا للغاية، نتبنى وجهة نظر أكثر تفاؤلا لما سيحدث من متغيرات اقتصادية بمصر".

وبسؤاله حول إمكانية تخارج مؤسسة التمويل الدولية من أي استثمارات محلية، قال بيمينتا أن المؤسسة تتخارج دائما من الشركات بعد مرور بعض السنوات على الاستثمار فيها، لافتا إنه لا يوجد شيء مخطط له على المدى القصير.