"المرابحة المرنة" للعربية: ارتفاع الفائدة له أثر سلبي على نتائج الشركة

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قال رئيس مجلس الإدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" عبدالرحمن محمد الغملاس، إن أسباب تراجع النتائج في الربع الأول من عام 2024 يرجع إلى النفقات الموجهة لشركة "لووب" للمدفوعات الرقمية التابعة للشركة.

وأضاف الغملاس في مقابلة مع "العربية Business"، أن ارتفاع أسعار الفائدة له أثر سلبي على النتائج.

وذكر أن المبيعات سجلت ارتفاعا بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وهذه نسبة مرتفعة في ظل التنافسية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأفاد بأن ارتفاع الفائدة له تأثير سلبي على جميع القطاعات الاستثمارية والتجارية والعقارية والتجزئة والتمويلية.

وكشف أن نمو الإيرادات جاء بدعم توسيع نقاط البيع، وإعادة هيكلة قسم المبيعات.

وأوضح الغملاس أن مصادر النقد للشركات مثل "مرنة" تتضمن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى ما تأخذه الشركات من قروض بنكية تعيد إقراضها.