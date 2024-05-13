اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

"المرابحة المرنة" للعربية: ارتفاع الفائدة له أثر سلبي على نتائج الشركة

نمو الإيرادات جاء بدعم توسيع نقاط البيع، وإعادة هيكلة قسم المبيعات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال رئيس مجلس الإدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" عبدالرحمن محمد الغملاس، إن أسباب تراجع النتائج في الربع الأول من عام 2024 يرجع إلى النفقات الموجهة لشركة "لووب" للمدفوعات الرقمية التابعة للشركة.

وأضاف الغملاس في مقابلة مع "العربية Business"، أن ارتفاع أسعار الفائدة له أثر سلبي على النتائج.

وذكر أن المبيعات سجلت ارتفاعا بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وهذه نسبة مرتفعة في ظل التنافسية وارتفاع أسعار الفائدة.

"المرابحة المرنة" للعربية: محفظة الشركة للتمويل تتجاوز مليار ريال أخبار حصرية "المرابحة المرنة" للعربية: محفظة الشركة للتمويل تتجاوز مليار ريال

وأفاد بأن ارتفاع الفائدة له تأثير سلبي على جميع القطاعات الاستثمارية والتجارية والعقارية والتجزئة والتمويلية.

وكشف أن نمو الإيرادات جاء بدعم توسيع نقاط البيع، وإعادة هيكلة قسم المبيعات.

وأوضح الغملاس أن مصادر النقد للشركات مثل "مرنة" تتضمن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى ما تأخذه الشركات من قروض بنكية تعيد إقراضها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط