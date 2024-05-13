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حصري "شلهوب" لـ"العربية Business": نركز على التوسع في السعودية لتصبح أكبر أسواقنا

قال: لا توجد خطط حالية لأي عملية إدراج للمجموعة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس المشاريع المشتركة والاستراتيجية والنمو والابتكار والاستثمار في مجموعة شلهوب، مايكل شلهوب، إن تركيز المجموعة ينصب الآن على التوسع في السعودية لتكون أكبر الأسواق التي يعملون فيها، كما أن هناك خططا للتوسع في غرب وجنوب أفريقيا.

وأضاف شلهوب في مقابلة مع "العربية Business" أنه لا توجد خطط حالية لأي عملية إدراج للمجموعة.

وتابع: "سوقنا الرئيسي تاريخياً هو دولة الإمارات على الرغم من أننا بدأنا أعمالنا في سوريا ثم لبنان، ثم انتقلنا إلى الكويت إلا أن الإمارات هي سوقنا الرئيسي منذ عام 1991 والمكان الذي فيه مقرنا الرئيسي، واليوم، نحن نركز أكثر على السعودية لدينا 3 مكاتب في السعودية في الرياض وجدة والخبر وقد نركز بشكل كبير على أن تصبح السعودية قريبًا ثاني أكبر سوق نخدمه إن لم يكن الأول".

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وأوضح أن هناك عددا كبيرا من السكان متحمسين ومحبين لسوق السلع الفاخرة وسنقنعهم بالشراء من متاجرنا قريبا جدا.

وقال مايكل شلهوب، إن المجموعة تتواجد أيضا في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وتتواجد في مصر منذ 25 عاما، وهو سوق معقد لكنه سوق يضم 100 مليون عميل محتمل.

وأشار إلى التوسع في غرب وجنوب أفريقيا وتوزيع بعض منتجاتنا التجميلية في 33 دولة في إفريقيا، وفي أميركا اللاتينية لدينا مكتب في بنما، وعمليات في كولومبيا، وتشيلي، وبيرو، وكوستا ريكا، وسان بارتيلمي، بالإضافة إلى جميع أسواق الشرق الأوسط التي نخدمها منذ 60 عاما.

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