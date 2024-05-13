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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، يُسري البشري، إن نمو هوامش الربح بشكل كبير في الربع الأول من 2024، جاء نتيجة تعديل سياسات المشتريات الخاصة بها عبر تخصيص 190 مليون ريال لشراء مخزون استراتيجي من المادة الخام وتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع كبرى الشركات الموردة في العالم لتغطية الاحتياجات لمدة 6 أشهر، وعقب ذلك بدأت أسعار المواد الأولية في الارتفاع.

وأضاف البشري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإيرادات نمت بنسبة 5.5% إلى 229 مليون ريال، وكانت الشركة خلال الفترة الماضية تركز على زيادة حصتها السوقية النهائية من المنتجات النهائية ولفات الورق الصحي وصارت منتجاتها تحتل المرتبة الأولى في السعودية.

وأوضح أن حصة الشركة السوقية في لفات الورق 40% وتحتل المركز الأول، بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول والثالث في باقي المنتجات.

وأشار إلى التركيز حاليا على زيادة هوامش الربحية وضغط المصروفات وتوفير مواد عملية التصنيع ونجحنا في ذلك.

وقال يُسري البشري، إن الوضع المالي القوي للشركة سمح بسداد بعض القروض طويلة الأجل وهو ما ترتب عليه خفض بقيمة 1.4 مليون ريال في تكلفة التمويل.

وتهدف الشركة خلال السنة الحالية المحافظة على هوامش الربح وتحقيق معدلات نمو تلبي الطموحات لا سيما مع ارتفاع الأرباح سنويا، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وأوضح أن حجم الإنتاج الشهري من لفات الورق يبلغ 10.7 ألف طن وتباع شهريا بالكامل.

وقال إن الشركة تنفذ عدة توسعات منها توسعة مصنع لفات الورق بتركيب ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، وتستثمر 17 مليون ريال لزيادة طاقة إنتاج مصنع الدمام وزيادة جودة المنتج وخفض التكاليف بتركيب ماكينات تغليف آلية بالإضافة إلى استثمار 11 مليون ريال لإنشاء مصنع آخر في دولة الكويت وهو ما يساهم في زيادة المبيعات وتحسين الربحية.

ولفت البشري إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيطالية ويجري حالياً إعداد الدراسات الفنية لاستكمال الدراسة والمضي قدما في تركيب ماكينة سادسة بطاقة 60 ألف طن، وبعد استكمال دراسات الجدوى ودراسات السوق والأسواق المجاورة سيتم التوقيع على العقود النهائية.

تضاعف صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" بنسبة 323.4% إلى 36.25 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 8.55 مليون ريال في الربع الأول من 2023.