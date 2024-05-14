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قال الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة الدكتور محمد فاروق عبد الخالق، إن الأداء القوي في إيرادات الربع الأول من 2024، جاء بفضل ارتفاع الإيرادات من السعودية التي تعكس بداية مساهمة وتشغيل 19 منصة لمشروع أرامكو الضخم بداية من مارس 2024، وهو إنجاز للشركة ولم يحدث من قبل، ويمثل مثال جيد لتوطين هذه الصناعة في المملكة.

وأضاف عبد الخالق، في مقابلة مع "العربية Business"، أن من عوامل زيادة الإيرادات أيضاً، انضمام 6 منصات في الكويت و3 في الهند إلى أسطول الشركة، ودخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من 2024، ما ساعد في زيادة الإيرادات إلى نحو 1.53 مليار ريال بارتفاع 60.5% على أساس سنوي.

سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك نموا بنسبة 73.6% خلال الربع الأول من 2024، ما يعكس هيكل التكلفة البسيط للمجموعة ونمو مساهمة قطاع المنصات البحرية.

وقال إن هناك 400 منصة عائمة ومعلقة في العالم تمتلك "أديس" منها 49 منصة، ونحن أكبر لاعب عالمي في هذا القطاع، ولا يوجد بناء لمنصات بحرية جديدة بشكل تجاري، فيما يزيد الاستخدام والطلب على تلك المنصات، وأيضاً في ظل أن 30% منها فوق 35 سنة، ولذلك سيحدث ارتفاع كبير في أسعارها مستقبلاً.

وأوضح أن معظم الدخل جاء من المنصات البحرية التي تتميز بهامش ربحية مرتفع.