"البيوت الاستثمارية" الكويتية للعربية: عقود الجيش الأميركي تمثل 70% من إيراداتنا

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، الكويتية، عبد الرحمن الخُنَه، إن الشركة تقدم حلول الموارد البشرية المتكاملة، والتي تضم خدمات حياتية مثل النقل والسكن والأكل وتنظيف الملابس.

وأضاف الخُنَه، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تكامل الحلول استدعى جانب العقار لدى الشركة، والخدمة العقارية مكملة لخدمات الموارد البشرية التي تقدمها الشركة.

وأوضح أن نموذج العمل يتميز بإقران عملية اختيار الموارد البشرية بإضافة خدمة السكن والنقل والأكل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، إلى تركيز الخدمات التي تقدمها الشركة على الحكومات والشركات انطلاقاً من تقديم الخدمات منذ أكثر من 30 سنة للجيش الأميركي في الكويت، حيث خلقت البداية والانطلاقة مع الجيش الأميركي نموذج العمل الذي نعمل به الآن، والمتضمن تطبيق أهم معايير الجودة.

وأوضح أن العقود مع الجيش الأميركي تمثل أكثر من 70% من إيرادات الشركة التي تمثل 85% من إيرادات المجموعة، موضحاً أن معدل إعمار العقود 5 سنوات.

وأشار إلى وجود استمرارية في جميع العقود الموقعة منذ أكثر من 30 سنة، ولم تخسر الشركة أية عقود خلال 30 سنة والجودة واستمرار تطوير النموذج والمنتجات للعملاء تكون تكلفة التغيير بالنسبة للعميل مرتفعة بالنسبة له.

تعتزم مجموعة بُيوت الاستثمارية القابضة التي تقدم الخدمات العقارية وخدمات الموارد طرح 30% من أسهمها في البورصة الكويتية.

وسيتحدد سعر الطرح النهائي خلال عملية بناء سجل الأوامر المقررة من 19 إلى 23 مايو/أيار.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة الكويتية الشهر المقبل.

وعينت المجموعة شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات منسقين مشتركين للطرح.

وأوضحت "بيوت الاستثمارية القابضة" أنه من المقرر أن يتم تحويل عائدات الطرح إلى المساهمين البائعين.