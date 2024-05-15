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قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عبد العزيز الدعيلج، إن الهيئة تعمل على إنشاء 6 مطارات جديدة للطيران العام في المملكة.

وأضاف الدعيلج، في مقابلة مع "العربية Business"، أن ما تم تحقيقه في عام 2023 كانت أرقاما غير مسبوقة، موضحا أن استراتيجية الطيران تستهدف زيادة أعداد المسافرين في المملكة من 100 مليون مسافر إلى أكثر من 150 مليونا.

وذكر أن الهدف الثاني للاستراتيجية يتمثل في زيادة الربط الجوي من حوالي 100 محطة مباشرة إلى أكثر من 250 محطة مباشرة بحلول 2030.

وأشار إلى استهداف مضاعفة السعة الاستيعابية للشحن الجوي في المملكة، إلى جانب مضاعفة الطاقة التصميمية لمستودعات الشحن إلى 4.5 مليون طن، قياسا على أقل من مليون طن في عام 2019.

وتابع: "حققنا رقماً قياسياً لأعداد المسافرين في 2023 عند 112 مليون مسافر بزيادة 26%".

وذكر الدعيلج، أن عدد المحطات المباشرة التي تطير لها الناقلات الوطنية أو الأجنبية من مطارات المملكة من 99 محطة إلى 148 محطة في عام 2023.

وقال الدعيلج، إن المستهدفات تتضمن رفع مساهمة الطيران العام في الاقتصاد المحلي إلى أكثر من 8 مليارات ريال في 2030، إلى جانب فتح السوق وتحريره وإدخال مستثمرين إضافيين في قطاع الطيران العام لخدمة الطائرات الخاصة ورجال الأعمال والسياحة والرعاية الطبية.

وبين أن المستهدفات تشمل أيضا العمل على ضخ سيولة في البنية التحتية وإنشاء 6 مطارات جديدة، وإضافة 9 صالات جديدة للمطارات الحالية.

وتطلق السعودية خارطة طريق الطيران للسنة الحالية لزيادة حجم القطاع 10 أضعاف خلال مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" ليصل إلى ملياري دولار بحلول 2030.

وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.