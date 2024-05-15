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تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، تسليم 4 شركات تطوير صناعي ما يتراوح بين 4 و4.5 مليون متر مربع أراضٍ بمدينة أكتوبر الجديدة، خلال أيام، لتنفيذ 4 مناطق صناعية عليها بنظام المطور الصناعي، بحسب مسؤولين بالشركات الأربعة تحدثوا مع "العربية Business".

كانت الشركات الأربعة وهي "السويدي للتنمية الصناعية" و"بولاريس باركس"، و"عربية القابضة"، و"سامكريت"، اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص نحو 9 ملايين متر مربع أراضٍ في أكتوبر الجديدة، عقب إقرار الحكومة المصرية ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي، منتصف فبراير 2023.

ستتسلم الشركات الأربع الأراضي الجديدة على مرحلتين، بواقع 4.5 مليون متر مربع في كل مرحلة، وفقاً للمسؤولين، الذين أوضحوا أن شركتي "السويدي للتنمية الصناعية" و"بولاريس" ستتسلمان نحو 1.3 مليون متر لكل منهما في المرحلة الأولى، فيما ستتسلم عربية نحو 1.2 مليون متر، و"سامكريت" نحو 800 ألف متر.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات الأربع سددت 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة على التخصيص، فيما تستعد حالياً لسداد دفعة تعاقد تمثل 15% من إجمالي قيمة الأرض، التي تم تحديد سعر المتر فيها بنحو 505 جنيهات عند التخصيص.

وأوضحت المصادر أن الضوابط الجديدة تتيح للمطورين الصناعيين سداد 75% من قيمة الأرض على 5 سنوات، تبدأ بعد عامين من سداد دفعة التعاقد والمقدمة.

وقال مسؤول بارز بإحدى الشركات الأربعة لـ"العربية Business"، إن شركته تنتظر استلام الأرض المخصصة لها خلال أيام، خاصة مع عدم وجود ما يمنع للاستلام حالياً.

ولم يحدد المسؤول أسباب تأخير تسليم الأرض لشركته، لكن مصدر مسؤول على دراية بالملف قال لـ"العربية Business" إن هيئة المجتمعات العمرانية استغرقت بعض الوقت في حساب تكلفة توصيل الكهرباء للأراضي، خاصة أن هناك اتجاه لتحميل التكلفة على المطورين الصناعيين.

"هيئة المجتمعات العمرانية أعدت تصور لهذا الأمر وقد تقوم بعرضه خلال أيام على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه قبل توقيع العقود مع المطورين وتسليمهم الأراضي.. هذا التصور قد يرفع سعر متر الأرض إلى مستوى أعلى من 505 جنيهات للمتر"، بحسب المصدر.

استثمارات ضخمة

من جانبه، توقّع رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، ومدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، باسل شعيرة، أن تجذب المناطق الصناعية المرتقب تنفيذها استثمارات صناعية تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار لمدينة أكتوبر الجديدة خلال مدة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

وقال شعيرة لـ"العربية Business": "وفقاً لحسابات وتقديرات شركات التطوير الصناعي يجذب كل مليون متر مربع يتم تطويره بنظام المطور الصناعي نحو مليار دولار استثمارات محلية وأجنبية على الأقل".

وأشار مدير عام "بولاريس باركس" إلى رصد شركته استثمارات تصل 2.5 مليار جنيه لتطوير المساحة الخاصة بها في مدينة أكتوبر الجديدة (2.6 مليون متر مربع)، والتي تتسلمها الشركة على مرحلتين، بواقع 1.3 مليون متر مربع في كل مرحلة.

وتوقع شعيرة جذب شركته استثمارات تتخطى 2.5 مليار دولار في المنطقة الصناعية الجديدة، والتي تستهدف تطويرها خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات.