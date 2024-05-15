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قال الرئيس التنفيذي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" علاء عبدالكريم الشيخ، إن الداعم الأساسي لنتائج الشركة في الربع الأول من عام 2024 كان تحسن تكلفة المبيعات في بعض القطاعات، إلى جانب تحسن الأسعار.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع "العربية Business"، أن قطاعي الكيميائيات الأساسية والصناعية كان يقودان هذه النمو في الأرباح، هذا إلى جانب استثمارات الشركة في الشركات الأجنبية.

وأشار الشيخ، إلى الشركة تحافظ على هوامش ربح محددة، تحاول من خلالها تحقيق القيمة المضافة للعملاء.

وأفاد الشيخ، بأن 45% من الإيرادات تحققها "الأساسية" من مجموعة المبيعات المحققة وتكون هوامش الربحية أقل، بينما تسجل الكيميائيات الصناعية نحو 28% ولكن بهوامش أعلى، والباقي يتوزع إلى كيميائيات موارد المياه، أو التصنيع.

وكشف الشيخ، أن تركيز الشركة سيكون على قطاعي الكيميائيات "الأساسية" و"الصناعية"، متوقعا أن تسبق استثمارات قطاع الكيميائيات الأساسية لأن هي النشاط الأساسي للشركة التي بنيت عليها قبل أكثر من 50 عاما، ثم بعدها سيتم ضخ استثمارات في قطاع الكيميائيات الصناعية.

وقال الشيخ، إن الشركة تستثمر لإيجاد فرص في الكيميائيات المتخصصة في السعودية.

توقع الشيخ تحسن الأسعار في الربع الثاني من العام الحالي، وسوف تستغل الشركة ذلك من خلال زيادة الكميات المنتجة.

ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بنحو 90% في الربع الأول 2024 لتصل إلى 10.3 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات وانخفاض تكلفة المبيعات بقيمة 4.6 مليون نتيجة لرفع الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى الانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية.