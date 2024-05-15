حصري "تبريد" لـ"العربية Business": : إعادة شراء صكوك بـ 239 مليون دولار قبل استحقاقها
توقع استمرار زخم النمو مستقبلاً
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قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل الواحدي، إن أداء الشركة جاء ممتازاً في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، ومع استثناء الأرباح غير المتكررة نتيجة دخول صندوق الاستثمارات في "تبريد السعودية" وإغلاق أحد القروض قبل موعدها نتيجة السيولة في الشركة في الربع الأول من 2023، يصبح نمو الأرباح 4%.
وأضاف الواحدي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الربع الأول من العام الحالي شهد نمواً في الاستهلاك 9% على أساس سنوي، ولا توجد آثار سلبية على الشركة ومستمرة في زخم النمو.
وأوضح أنه تقليل الدين أثر بنتائج قوية على خفض تكلفة الدين وأوجد سيولة كبيرة تأخذ عليها إيراد فوائد آثاره نحو 10 ملايين درهم في الربع الأول من 2024، وهو ما سيستمر لتخفيض التمويل والحصول على إيراد فوائد يكون آثارها إيجابي على الشركة.
وقال عادل الواحدي، إن الشركة إعادت شراء صكوك بعد نهاية الربع الأول من العام الحالي وسيظهر في نتائج الربع الثاني من العام الجاري، حيث كانت أصدرت 500 مليون دولار صكوكاً في 2013 وتستحق في أكتوبر 2025 وتم إعادة شراء جزئي للصكوك بنحو 239 مليون دولار نحو 48% منها وسيكون آثارها في الربع الثاني من 2024، ويقلل تكلفة التمويل حتى أكتوبر 2025.
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