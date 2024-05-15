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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" للأوراق المالية هشام الريس، إن أداء المجموعة في الربع الأول من العام الحالي، شهد نمواً مستمراً حسب المتوقع بسبب المساهة القوية من قسم الاستثمار والتخارجات خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف الريس، في مقابلة مع "العربية Business"، أن إجمالي الأموال المجمعة للصناديق الجديدة وصلت إلى 250 مليون دولار بالربع الأول من العام الحالي، ونستهدف جمع مليار دولار لجميع الصناديق خلال العام الحالي.

وقال إننا نتطلع إلى إدراج أسهم المجموعة في السعودية خلال 2024، ونعمل على إتمام الإجراءات المطلوبة وقدمنا جميع الأوراق إلى الهيئات المعنية في السعودية، وكون البنك مدرج في أسواق المنطقة فنعمل على استيفاء المتطلبات، حيث أن حجم التداول على السهم يشير إلى أهمية الإدراج الثانوي في السوق السعودية.

وارتفعت أرباح مجموعة جى إف إتش بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 27 مليون دولار.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 55% ليصل إلى 163 مليون دولار.