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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية، فهد العبيلان، إن المجموعة تعمل على خطة لإعادة تقييم جميع مصادر الدخل، لزيادة الإيرادات، وبما يتناسب مع تطلعات المستثمرين.

وأضاف العبيلان، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن المجموعة مستمرة في رفع الإيرادات من جميع مصادر الدخل (مرافق الترفيه والفنادق وقطاع الإعاشة).

وأوضح أن الخطة تستهدف ترتيب الهيكل التنظيمي للعديد من المرافق بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيراد، بجانب معالجة الوضع الائتماني للمجموعة، وإدارة النقد بشكل أفضل.

وذكر أن المجموعة أعلنت في 2022، أعلنت عن خطة للاستحواذ على أصول وزيادة رأس المال وقد بدأنا في تقييم بعض الأصول ورفع التدفقات النقدية، وسيتم الإعلان عن المستجدات في حينه.

وتوقع زيادة مصادر الدخل للمجموعة من قطاع الإعاشة، مشيرا إلى أن المجموعة تسيير في خطط سداد الديون (حجم القروض 500 مليون ريال) بشكل منتظم.

وتابع: "قد نلجأ إلى الحصول على قروض في حال توافر فرص استثمارية ذات جدوى وتسهم في زيادة مصادر الدخل".

وبلغت الخسائر المتراكمة ما قيمته 109.94 مليون ريال كما في نهاية الربع الأول من العام وتمثل نسبة 34.9% من رأس مال المجموعة المكتتب به بقيمة 315 مليون ريال.

وأشار العبيلان إلى أن الخسائر المتراكمة تعود إلى الاثر المصاحب للجائحة، ولكن تم التجارج من بعض الأنشطة مع الاتجاه لتقييم مصادر الدخل.

وتحولت "مجموعة الحكير" للربحية بـ4.22 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسائر بقيمة 34.34 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لــ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 3.5% إلى 158.11مليون ريال مقابل 163.84مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وأشارت إلى أن أسباب تراجع الإيرادات تشمل التخارج من عدد ثلاثة فنادق منخفضة الأداء والربحية بهدف تحسين هامش الربح، وقد بلغت إيرادات تلك الفنادق 9.8 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق.