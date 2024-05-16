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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "MBC"، سام بارنيت، إن كافة مقاييس أداء المجموعة تحسنت في الربع الأول من عام 2024، وذلك بدعم من نشاطاتها المختلفة، ومن ضمنها منصة "شاهد" التي سجلت نموا بالحصة السوقية لتلامس 25% خلال الربع الأخير من عام 2023 بحسب بيانات "dataxis".

وأضاف بارنيت في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن الربع الأول كان قويا للغاية وتحسنت كل الأرقام، ونمت الإيرادات 36%، ونما مجمل الربح 115%، وتحول هامش صافي الربح من -2% في الربع الأول 2023، إلى +10% في الربع الأول من هذا العام.

"وسجلت منصة "شاهد" نموا قبل وخلال شهر رمضان، وارتفعت الإعلانات التلفزيونية، بعد أن أثرت حرب غزة على الإعلانات في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما سبب هبوطا قويا، لكن بدأنا رؤية التحسن بالإعلانات، رغم أنه لم يعود كافة المعلنين لأن الأحداث الجيوسياسية مستمرة"، وفقا للرئيس التنفيذي.

وتابع: "لكننا شهدنا عودة الإعلانات والسبب الهيكلي الآخر يتعلق بتقويم شهر رمضان الذي يعود بعشرة أيام للوراء كل عام وفي 2024 كان هناك نحو 20 يوما من شهر رمضان في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بعشرة أيام في الفترة نفسها من العام الماضي وكان لهذا أيضا أثراً إيجابياً على نتائجنا".

وقال بارنيت، إن النمو في قطاع الإعلان التلفزيوني بلغ 22% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول 2023، مضيفاً: "من المثير للاهتمام بأننا شهدنا في مصر ورغم تعويم الجنيه ارتفاع الإنفاق الإعلاني عند احتسابه بالدولار وهذه نتيجة قوية".

إيرادات "شاهد"

وأضاف أن إيرادات "شاهد" سجلت نموا بنسبة 72%، وذلك للنسختين المجانية والمدفوعة من "شاهد"، وتضاعفت الإعلانات ثلاث مرات وهذا جزئيا يعود إلى بدء مطلع العام الماضي إعادة تنشيط النسخة المجانية من "شاهد".

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن نمط الاشتراكات في "شاهد" سجل نموا قبل رمضان ثم حصلت قفزة خلال رمضان وسط زيادة إقبال المشاهدين على المحتوى وعادة تنتهي هذه القفزة بنهاية رمضان ثم يستمر النمو لبقية العام، وهذا النمط رأيناه أعوام 2021 و2022 و2023، ونتوقع استمرار ذلك في 2024".

وعن تحول "شاهد" إلى الربحية، قال بارنيت، إننا ذكرنا في نشرة الإصدار العام الماضي توقعاتنا بوصول "شاهد" لنقطة التعادل خلال 5 سنوات، ومرت 5 أشهر على تلك التوقعات. "لكننا حظينا بربع أول قوي للغاية وسننظر للربعين الثاني والثالث لرؤية فيما إذا كنا سنقوم بإعادة تقييم الإطار الزمني المتراوح بين 4 إلى 5 سنوات الذي حددناه سابقا وبالتالي احتمالية تقديم الوقت المتوقع للوصول للربحية".

المحتوى العربي

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي سي، أن "قوتنا الحقيقية في التلفزيون و"شاهد" هو المحتوى العربي الممتاز وشهدنا ذلك بالربع الأخير من العام الماضي بمسلسل "سفاح الجيزة" وهذا العام قبل رمضان "ثانوية النسيم" وهي دراما سعودية وهذا النوع المطلوب من المحتوى ذي الصلة بما يحدث وبنوعية جيدة جدا هو الذي يجلب العديد من الاهتمام، ولذلك سيبقى المحتوى هو أساس كل ما نقوم به ولدينا العديد من المشاريع في الفترة المقبلة".

وتابع: "فيما يتعلق بالتلفزيون قلنا سابقا إننا نتوقع نمو هذه السوق بنحو 6% وكل ما رأيناه سابقا خاصة بالربع الأخير يمنحنا الثقة بأننا سنواصل رؤية ذلك، وفيما يتعلق بمنصة "شاهد" فهي محرك للنمو، لأن نسبة المشتركين في الشرق الأوسط كنسبة مئوية أقل بكثير من تلك في الأسواق الأكثر نضجا لذلك هناك مساحة للنمو و"شاهد" في موقع ممتاز لاقتناص هذا النمو".

الحصة السوقية لـ"شاهد"

وأوضح سام بارنيت، أننا ذكرنا في نشرة الإصدار بأن شركة "داتا أكسس" للأبحاث قدرت الحصة السوقية لـ"شاهد" بنسبة 23.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وفي أرقام الربع الرابع من 2023، التي صدرت حديثاً قدرت حصة "شاهد" بنسبة 24.9%، والنجاح في زيادة حصتنا السوقية يعني أننا في موقع ممتاز للاستفادة من هذا النمو الذي ستتمتع به "شاهد"، وهذا ما يجعل mbc مستمرة بكونها عرضا استثماريا قويا للغاية.

أرباح "MBC"

قالت "MBC" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الدخل ارتفع نحو ثمانية أضعاف إلى 121 مليون ريال (32 مليون دولار)، وبلغت هوامش صافي الدخل للربع الأول من 2024 نسبة 10% مقارنة بهوامش سلبية بنسبة 2% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36% إلى نحو 1.236 مليار ريال (330 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 909 ملايين ريال (241 مليون دولار) في الربع الأول من 2023.