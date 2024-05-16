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مشروع نفط في مصر

حصري مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام

خصصت له 76.1 مليار جنيه العام الماضي

القاهرة – العربية Business
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كشفت وثيقة حكومية أن الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة عملت على تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام خلال العام المالى الماضي، بقيمة 76.18 مليار جنيه.

وقالت مصادر قريبة الصلة من الملف لـ"العربية Business" إن الحكومة تعمل على تكوين مخزون من السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، والنفط من أهم السلع المهمة، إذ تم التوسع في شراء الزيت الخام وتكريره في مصر توفيرا للنفقات وهذه السياسة مستمرة في السنوات المقبلة".

أضافت الوثيقة أن مصر تستهدف أن يكون لديها مخزون استراتيجي من النفط الخام لحماية اقتصادها من التلقلبات السعرية للبترول في الأسواق العالمية خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022، إذ تجاوز البترول مستوى 90 دولارا للبرميل الواحد.

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أشارت الوثيقة إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن في ضوء تكليفات من رئيس الجمهورية لإعداد خطة لملء السعات التخزينية للزيت الخام في إطار المشروع القومي لتكوين مخزون استراتيجي من الزيت الخام.

دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضي2022-2023 بلغ 125.6 مليار جنيه في مقابل 59.8 مليار جنيه خلال العام الأسبق بمعدل نمو 110%.

وأضافت الوثيقة أنه حرصا على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الهيئة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتكوين مخزون الزيت، فإن وزارة المالية صرفت هذه المخصصات خصما على استخدامات قسم الدين العام وسداد أقساط القروض.

وفي 22 مارس الماضي قررت لجنة تسعير الوقود التي تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر تحريك سعر البنزين والسولار، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

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