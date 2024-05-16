اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

حصري "التجاري الدولي" للعربية: صفقة "رأس الحكمة" فرصة كبيرة لجميع البنوك في مصر

عز العرب: الإيرادات المستدامة للبنك زادت بنسبة 35%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر هشام عز العرب، إن صفقة "رأس الحكمة" فرصة كبيرة للبنك التجاري الدولي ولباقي البنوك في مصر، مشيراً إلى أن الأرباح الكبيرة التي حققها البنك والتي وصلت إلى أكثر من 97% تعود في جزء منها إلى رفع أسعار الفائدة في مصر، وتخفيض قيمة العملة.

وأضاف عز العرب في مقابلة مع "العربية Business"، أنه عند تعديل الأرقام من الجنيه إلى الدولار بتاريخ الإعلان عن الأرباح، نجد زيادة في الأرباح بنسبة 29% بالدولار، للربع الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام

 نمو أرباح "إي فاينانس" المصرية 64% إلى 462.5 مليون جنيه في الربع الأول شركات البورصة المصرية  نمو أرباح "إي فاينانس" المصرية 64% إلى 462.5 مليون جنيه في الربع الأول

وتابع: الإيرادات المستدامة للبنك زادت بنسبة 35%، مع استبعاد الإيرادات الاستثنائية للمتاجرة، وكذلك تأثيرات تغيرات سعر الصرف.

وأضاف عز العرب أن البنك سجل نمواً في القروض خلال الربع الأول بنسبة 18%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.35%.

يشار إلى أن أرباح البنك التجاري الدولي - مصر الفصلية قفزت بنسبة 97% إلى 11.9 مليار جنيه، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 8.6 مليار جنيه.

وعزا البنك في إفصاح للبورصة المصرية، بداية الأسبوع الحالي، ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 82% إلى 21.8 مليار جنيه

وقفز صافي ربح البنك التجاري الدولي 83.4% في 2023 إلى 29.66 مليار جنيه من 16.17 مليار في العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
رحيل الشركات الاجنبية من السوق الروسية يفتح الباب أمام مصنعي السيارات الصينية للتدفق رحيل الشركات الاجنبية من السوق الروسية يفتح الباب أمام مصنعي السيارات الصينية للتدفق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط