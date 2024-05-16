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قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر هشام عز العرب، إن صفقة "رأس الحكمة" فرصة كبيرة للبنك التجاري الدولي ولباقي البنوك في مصر، مشيراً إلى أن الأرباح الكبيرة التي حققها البنك والتي وصلت إلى أكثر من 97% تعود في جزء منها إلى رفع أسعار الفائدة في مصر، وتخفيض قيمة العملة.

وأضاف عز العرب في مقابلة مع "العربية Business"، أنه عند تعديل الأرقام من الجنيه إلى الدولار بتاريخ الإعلان عن الأرباح، نجد زيادة في الأرباح بنسبة 29% بالدولار، للربع الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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وتابع: الإيرادات المستدامة للبنك زادت بنسبة 35%، مع استبعاد الإيرادات الاستثنائية للمتاجرة، وكذلك تأثيرات تغيرات سعر الصرف.

وأضاف عز العرب أن البنك سجل نمواً في القروض خلال الربع الأول بنسبة 18%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.35%.

يشار إلى أن أرباح البنك التجاري الدولي - مصر الفصلية قفزت بنسبة 97% إلى 11.9 مليار جنيه، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 8.6 مليار جنيه.

وعزا البنك في إفصاح للبورصة المصرية، بداية الأسبوع الحالي، ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 82% إلى 21.8 مليار جنيه

وقفز صافي ربح البنك التجاري الدولي 83.4% في 2023 إلى 29.66 مليار جنيه من 16.17 مليار في العام السابق.