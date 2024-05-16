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قال العضو المنتدب لشركة "بيانات إيه آي" الإماراتية، حسن الحوسني، إن نتائج الشركة التي أعلنت عنها اليوم جاءت متوافقة مع خطتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أنها تعمل على خلق حلول جيومكانية تستخدم لعدة قطاعات في شركة بيانات ومن ثم إعادة تدويرها وبيعها بشكل مستمر على قطاعات مختلفة، وهذا ما يوضح ارتفاع إيرادات الشركة في النصف الثاني من كل عام أكثر من النصف الأول.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة لديها بعض المبادئ الأساسية تتعامل مع التقلبات قصيرة المدى في السوق ومنها بعض الأمور التي تعمل من خلالها على بناء قيمة مضافة لحملة أسهمها ومنها الاستثمار في البنية التحتية والأصول الرقمية والاستثمار المستمر في مشاريع إثبات مفاهيم وتقوية أواصر العلاقات مع شركاء وعملاء الشركة بجانب الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الملكيات الفكرية الحالية ومنتجات ومنصات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى التركيز المستمر على نمو العوائد والتواجد في السوق، حيث تشهد الشركة نتائج ملموسة من استثمارها في البحث والتطوير وخاصة مع منصة "A" وهي منصة الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الكوارث وتم تطويرها في شركة بيانات وتتواجد حاليا على الخدمات السحابية على منصة "مايكروسوفت أزور".

وقال الحوسني، إن تراجع الأرباح بشركة "بيانات إيه آي" ليس بسبب ضعف قطاع معين ولكن بشكل عام نسعى لخلق حلول ذكية خاصة لعدة قطاعات من المستخدمين فيتم من خلالها بناء إثباتات مفاهيم معينة وخلق ملكية فكرية متكاملة بشراكة مع المتعامل أو الشريك أو القطاع الذي يتم خدمته وداخليا في شركة بيانات ومن ثم فإن هذه الملكية الفكرية يمكن توسعها وإعادة تدويرها لبيعها لعدة قطاعات أخرى.

"نعمل على قطاعات رئيسية معينة سواء كانت في الفضاء أو الدفاع و أمن الوطني والبلديات والنقل وغيرها بشكل عام ومستمر ومن أهم القطاعات الرئيسية اليوم بشركة بيانات قطاع العمليات الذكية وقطاع الحلول الجيومكانية والقطاع الثالث هو النقل الذكي" وفق الحوسني.

وأضاف "اليوم 41% من إيراداتنا من قطاع العمليات الذكية ومثلها من قطاع أنظمة الحلول الجيومكانية و18% من أنظمة النقل الذكية، ولدينا توافق في عملية بناء القدرات داخل شركة بيانات ولدينا خطة استراتيجية لتطوير كل قطاع من هذه القطاعات".

وقال الحوسني إن استثمار شركة مايكروسوفت أكثر من 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 "وهي المالك الرئيسي لشركة بيانات يمثل استثمارا مهما ويساهم في وصول شركة بيانات لشريحة أكبر من السوق العالمي وتمكن "بيانات" من التركيز بشكل أكبر على توسيع قدراتها التكنولوجية عبر تحسين قدرتها في الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على خبرة مايكروسوفت وتعزيز الحلول الجيومكانية وحلول التنقل في شركة بيانات وهو ما يميز الشركة عن نظرائها في السوق.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لاستخدام سيولة رأس المال المتاح لديها عبر خطط استراتيجية في جميع قطاعات الشركة، وعلى سبيل المثال أحد القطاعات التى تتطور فيها الشركة حاليا هو قطاع "المحيطات والاقتصاد الأزرق" وخلال السنوات الماضية طورت الشركة قدرات تتعلق بالأنشطة البيئية و الحفاظ على المقدرات البحرية وهذا السوق يصل إلى 1.5 تريليون دولار عالميا.

وتابع "لدينا قدرات مالية ستستمر ويتم استخدامها بالشكل الأمثل في النمو غير العضوي وبناء الشراكات الاستراتيجية داخل الدولة أوعلى التوسع العالمي".

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة بيانات بنسبة 52% إلى 10.3 مليون درهم بسبب انخفاض صافي الإيرادات بواقع 39% إلى 31 مليون درهم.