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قال العضو المنتدب لشركة كونكريت فاشون غروب في مصر، محمد طلعت خليفة، إن "كونكريت فاشون" هي نتاج انقسام مجموعة العرافة القابضة التي حصلت هذا العام.

وأضاف خليفة في مقابلة مع "العربية Business"، أن عملية التقسيم شهدت أيضا ظهور شركة منقسمة هي "جي تيكس هولدنغ".

وذكر خليفة أن العمليات المستمرة لدى الشركة سجلت 12.8 مليون دولار في العام الأخير، مقارنة بـ12.4 مليون دولار في العام السابق.

وتابع: "العمليات غير مستمرة تشمل الشركات والاستثمارات التي انشقت عن الشركة وهذه جاءت أرباحها منخفضة، أما الشركات المستمرة تحت سيطرة كونكريت فاشون فسجلت نموا في الأرباح التشغيلية بنسبة 35% على أساس سنوي".

وأوضح أن "كونكريت فاشون" متخصصة في صناعة الأزياء والموضة وتصدير الملابس الجاهزة، وتمتلك العلامة التجارية الشهيرة "كونكريت".

وقال خليفة، إن 80% من حجم أعمال "كونكريت فاشون" يتجه للتصدير، موضحا أن الشركة تستهدف أكبر بيوت الأزياء العالمية، بالتالي ميزانية الشركة بالدولار الأميركي وعوائدها تحسب بالدولار، بالتالي ثبات سعر صرف العملة في مصر يؤدي بالإيجاب على القطاع الصناعي والصادرات بشكل أفضل.

وأشار إلى وجود سعر صرف مرن وتوحيد سعر الصرف عامل إيجابي للشركات العاملة في القطاع الصناعي على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وكشف أن أسواق التصدير توفر عملة أجنبية صعبة، ومصر لديها فرصة واعدة في الأسواق العالمية والحصول على حصة كبيرة من صادرات الملابس الجاهزة، لاسيما مع ارتفاع أسعار المنتجات التركية.

وأوضح أن "كونكريت" تحاول الاستفادة من هذه الفرصة باعتبارها أحد أكبر المصدرين للملابس الجاهزة في مصر.

وذكر أن أي إصلاح اقتصادي يخلق استقراراً في سعر صرف العملة يتمتع بالمرونة يقود إلى تنمية الصناعة وخلق فرص عمل، مؤكدا أن صناعة الملابس الجاهزة أكبر المستفيدين من ذلك.

وتراجعت أرباج شركة كونكريت فاشون غروب للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 28% على أساس سنوي. لتبلغ 8.47 مليون دولار خلال الفترة من فبراير 2023 حتى نهاية يناير 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.7 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي بنسبة 3.3% إلى نحو 150.7 مليون دولار، مقابل 145.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 3.12 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 4.16 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وكانت الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.37 مليون دولار خلال الفترة من فبراير حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 9.65 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق له.