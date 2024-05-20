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حصري وزير النقل السعودي للعربية: شركات الطيران تعمل على زيادة أسطولها لخدمة 250 وجهة

الجاسر قال إن المملكة استقبلت 111 مليون مسافر خلال عام 2023

دبي - العربية.نت
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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، إن وجهات شركات الطيران الوطني السعودي، وصلت 150 وجهة، وإن خطة التوسع تستهدف الوصول إلى ربط المملكة بـ 250 وجهة حول العالم. مشيراً إلى أن السعودية استقبلت 111 مليون مسافر خلال عام 2023.

وأضاف الوزير في مقابلة خاصة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر مستقبل الطيران 2024 بالرياض أنه تمت زيادة الوجهات المباشرة العالمية من مطارات السعودية بـ 50 وجهة منذ 2019 وتحققت زيادة بعدد الركاب بنسبة 26% في 2023.

وشهدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يركز على دور قطاع الطيران في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

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وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال وزير النقل السعودي إن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة كبرى وغير مسبوقة في مختلف المجالات، وفرصاً واعدة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وأضاف أن هذا المؤتمر في نسخته الثالثة وما يتضمنه من فعاليات واتفاقيات وصفقات؛ يجسد التزام المملكة بدعم صناعة الطيران العالمي، وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الجديدة في قطاع الطيران، مؤكداً أهمية الاستدامة والابتكار والتقنية، وتوسيع فرص الأعمال، والقدرات البشرية لدعم مستقبل قطاع الطيران.

واستعرض الجاسر أبرز المنجزات التي شهدها قطاع الطيران المدني بالمملكة خلال العامين الماضيين، والمرتكزة على مستهدفات استراتيجية الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ومنها؛ وصول المملكة إلى المركز الـ 13 عالميا وفق مؤشر الربط الجوي الدولي، وتحقيق رقم قياسي بلغ 111 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 26% عن عام 2022 متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، والإعلان عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني واعتماد اللوائح الاقتصادية الجديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، والإعلان عن تأسيس شركة طيران الرياض التي يتوقع أن تبدأ رحلاتها العام المقبل، وربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية، إضافة إلى إطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض ليستوعب 100 مليون مسافر بحلول عام 2030 وغيرها من المنجزات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن مؤتمر مستقبل الطيران 2024 والمعرض المصاحب سيقام على مدار ثلاثة أيام، وسيشهد مشاركات لـ 120 متحدثا، يستعرضون خلالها خبراتهم حول أبرز القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي حاليًا، من بينها النمو والاستثمار، والمطارات والربط الجوي، وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة، والشحن والخدمات اللوجستية، والحركة الجوية ومستقبل الطيران، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي والسلامة، ورأس المال البشري، والاستدامة، كما يتزامن المؤتمر مع عدد من الفعاليات المصاحبة التي تقام في مدينة الرياض خلال الأسبوع الجاري.

وخلال المؤتمر أعلن مدير عام مجموعة الخطوط السعودية إبراهيم العمر عن صفقة لشراء 105 طائرات مؤكدة من شركة إيرباص لتكون أكبر استثمار في تاريخ الطيران السعودي.

وقال العمر في كلمة بمؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي بدأ عماله اليوم في العاصمة السعودية الرياض، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن أولويات المجموعة في عصرها الجديد والتي تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

وأضاف أن المجموعة السعودية سوف تتسلم الطائرة الأولى في الربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى 88 طائرة جديدة سيتم استلامها في السنوات الخمس المقبلة.

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