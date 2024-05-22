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قال مدير الشرق الأسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF- World Economic Forum"،مارون كيروز، إن المنتدى بدأ عام 1971 كمبادرة فردية من "كلاوس شواب" وخلال السنوات تطور دوره وزادت فاعليته و اتسعت شراكاته وفي عام 2015 تحول المنتدى بشكل رسمي من مؤسسة ذات طابع عائلي إلى منظمة دولية بحكم اتفاقية مع الحكومة السويسرية.

وأضاف كيروز في مقابلة مع العربية Business" " انطلاقا من هذا المسار كان مطلوبا تغيير أنظمة الحوكمة الخاصة بالمنتدى وعلى سبيل المثال أن يتم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وهو كلاوس شواب ليحدد المسار الاستراتيجي للمؤسسة ومجلس تنفيذي يترأسه "بورغ براندى" يتولى البعد التنفيذي لإدارة المنتدى .

وقال إن تنحى كلاوس شواب ضمن خطة الطريق المرسومة منذ عام 2015 وهو المسار الطبيعى للمنتدى للانتقال إلى منظمة دولية تحكمها أحكام تتعلق بالحوكمة السليمة المعتمدة في العالم.

وأشار إلى أن "براندي" سيترأس المجلس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بينما سيترأس "كلاوس شواب" مجلس أمناء المنتدى الذي يضم عددا من القادة العالميين ويضم عددا من رؤساء المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي غيرها ويركز مجلس الأمناء على السياسات العامة و الاستراتيجية العامة و رقابة الأداء التنفيذي.

وذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي دائما ما يتواصل مع مدينة دافوس السويسريةوسكانها لأن المنتدى يساهم بإنعاش المدينة مشيرا إلى أن تحفظات بعض سكان المدينة بشأن المنتدى تتعلق بالحد من بعض النشاطات الجانبية له والتى لا ينظمها ولا يشرف عليها المنتدى.

وقال إن الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في أبريل الماضي لاقى نجاحا باهرا وكان من أنجح الاجتماعات الدولية التي ينظمها المنتدى خارج دافوس حيث أتى في لحظة دولية وإقليمية حساسة جدا وتلعب المملكة العربية السعودية دورا كبيرا وكان توقيتها مناسبا وهذا النجاح يحتاج البناء عليه.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي يهتم بالعودة إلى الرياض ولكن ما يتعلق بدورة انعقاده و غيرها من التفاصيل فهذا رهن البحث مع حكومة المملكة العربية السعودية.