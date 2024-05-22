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قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، تأتي في سنة تشهد توترات إقليمية كبيرة جدا.

وأضافت الوزيرة في في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش الاجتماعات المنعقدة في مصر، أن المؤسسات المالية والصناديق العربية متنوعة وتتنوع أنشطتها بين دعم الإصلاحات الهيكلية والتمويلات التنموية للمشروعات وائتمان الصادرات ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم القطاع الخاص في إفريقيا، ولذلك فهي كتلة فاعلة جدا.

وأشارت رانيا المشاط إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مطلوب منها حالياً تنسيق أكبر وزيادة محافظها في الدول بشكل عام لأن التحديات التنموية عالمية، فيما تلعب المؤسسات العربية دورا على المستوى الدولي ولها جهود دولية كبيرة وتوجد المؤسسات الدولية كمراقبين في الاجتماع، مع وجود تكامل بين الجانبين.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن محفظة مصر مع مؤسسات التمويل العربية متميزة ولها خصوصية لا سيما مع تركزها في مشاريع تنموية في سيناء، وتتنوع تلك المشاريع في قطاعات الكهرباء، ومعالجة المياه، ودعم الصادرات، وغيرها.

وأكدت على استمرار التنسيق والتعاون مع المؤسسات العربية لا سيما أنها تشارك في المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" المتخصصة في التمويل التنموي، مع آمال الخروج من الاجتماعات بمبادرات للبلدان العربية في الوقت الحالي.

وقالت إن المشاريع المصرية موجودة في النقاش مع الصناديق العربية بصفة مستمرة، ومنها تمويل أحد أجزاء القطار السريع مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت أن محفظة تمويل المؤسسات العربية لمصر تبلغ 3.5 مليار دولار.