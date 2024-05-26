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طرحت عدد من البنوك المصرية في الأيام الماضية حسابات توفير دولارية، بفائدة تتراوح بين 3.5% و5%، وفقا لشريحة المدخرات.

وتسعي البنوك لطرح حسابات توفير دولارية جديدة، في إطار توفير قنوات متعددة لاستقطاب مدخرات العملاء بالعملات الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري، وفقا لمسؤولي خزانة بعدد من البنوك.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من استمرار إتاحة البنوك الحكومية لشهادات دولارية بأسعار فائدة تتراوح بين 7و9%، فإن حسابات التوفير تتيح مرونة أكبر وسهولة في عمليات سحب وإيداع الدولار.

وتفرض المنافسة على البنوك للحفاظ على قاعدة عملائها أو جذب عملاء جدد طرح حزم متنوعة من المنتجات التي تحاكي مختلف شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم المالية، بحسب مسؤولي خزانة بالبنوك.

وأجرت "العربية Business" مسحاً على البنوك التي تتيح أعلى فائدة على حساب التوفير الدولاري، والمميزات التي يتيحها كل حساب للعملاء، لتشمل كلِ من:

البنك الأهلي الكويتي

طرح البنك الأهلي الكويتي مصر "حساب التوفير الدولاري اليومي" بعائد يصل إلى 5% بدورية صرف يومية.

ويسمح البنك بفتح الحساب لجميع العملاء سواء مصريين أو أجانب، ويبلغ الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب نحو 400 دولار، مع إمكانية الاقتراض حتى 90% من رصيد الحساب.

ويمنح الأهلي الكويتي لعملائه في مصر تأمين ضد الحوادث الشخصية يصل إلى 200 ألف جنيه.

بنك القاهرة

أصدر بنك القاهرة الأسبوع الحالي حساب توفير دولاري بعائد متباين وفقا لكل شريحة ادخار، حيث يمنح فائدة بنحو 1.50% للمدخرات من 1000 دولار وحتى أقل من 25 ألف دولار، بينما تصل الفائدة على أرصدة المدخرات بين 25 ألف دولار وحتي أقل من 250 ألف دولار إلى 3%.

كما يمنح الحساب عائدا من رصيد 250 ألف دولار وحتى أقل من مليون دولار بنحو 4%، بينما تبلغ الفائدة على الأرصدة من مليون دولار فأكثر نحو 5%، وسيتم احتساب الفائدة على رصيد الإغلاق اليومي وإضافتها يومياً.

ويصدر بنك القاهرة لعملائه أصحاب حسابات التوفير الدولارية بطاقة الخصم، وكذلك فتح حسابات مشتركة للقاصرين.

البنك الأهلي قطر الوطني QNB

فيما يشترط البنك الأهلي قطر الوطني رصيد لا يقل عن 500 دولار لفتح حساب التوفير الدولاري، كما يشترط إثبات دخل للعميل بنفس عملة حساب التوفير.

ويبدأ البنك احتساب عائد على حساب التوفير بداية من رصيد 5 ألاف دولار، ويتم تحديد نسبة الفائدة وفقا لكل شريحة مدخرات.

ويمنح البنك فائدة على رصيد مدخرات بقيمة بين 5 آلاف دولار حتى 200 ألف دولار بنحو 0.20%، بينما تصل الفائدة للمدخرات بين 200 ألف دولار إلى مليون دولار إلى 4%.

وتصل أعلى فائدة للمدخرات أكثر من مليون دولار إلى 2.30% سنويا.

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري فتح حساب توفير دولاري بحد أدنى 100 دولار، ولكن يبدأ في احتساب فائدة بدأ من رصيد 1000 دولار بنحو 4% ويتم صرفها سنويا، دون تحديد شرائح للمدخرات.

بنك مصر

يسمح بنك مصر بفتح حساب توفير دولاري لعملائه برصيد 100 دولار، ويتم احتساب الفائدة، وفقا لشريحة المدخرات، ويحتسب البنك فائدة لمدخرات حتى 5 آلاف دولار بنحو 2.41% شهرياً، و2.68% سنوياً.

بينما تصل الفائدة على المدخرات من 5 آلاف دولار حتى 50 ألف دولار إلى 2.51% شهرياً، و2.78% سنوياً.

وتبلغ أعلى فائدة يمنحها البنك على حساب التوفير للمدخرات أكثر من 500 ألف دولار عند 2.81% شهريا، و3.08% سنوياً.