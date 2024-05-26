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قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية محمد هاني العسال، إن الشركة تعتزم تدبير تمويل يتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه من بنوك مصرية خلال عام 2024، مؤكدا اقتراب حصول الشركة على بعض التمويلات خلال الشهر الجاري.

وذكر العسال في تصريحات مع "العربية Business"، أن التمويل المرتقب سيستخدم في التوسع في طرح المشروعات وتسريع معدلات الإنشاءات في مشروعات الشركة.

وكشف أن الشركة حققت 3 مليارات جنيه مبيعات منذ طرح مرحلة جديدة بمشروع سولاري بالساحل الشمالي خلال أقل من 3 أشهر.

وبحسب العسال، فإن أسعار العقارات في الساحل الشمالي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال الشهرين الماضيين، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تأثير مردود الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الجديد.

وتوقع أن تزيد أسعار العقارات في مصر بشكل عام بنسبة 25% خلال العام الجاري خاصة بعد انتهاء فصل الصيف.

وأشار إلى أن شركة "مصر إيطاليا" تنتظر التعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للإعلان عن مساحات كبيرة، فالشركة تولي اهتماما بالغا للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا لمستقبلها الواعد في التنمية العمرانية في مصر، بجانب منطقة الساحل الشمالي.

وأكد العسال أن شركة "مصر إيطاليا" مهتمة بالتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة السوق السعودية.

وأضاف أن الشركة استكشفت بالفعل الفرص الاستثمارية في المملكة، بناءً على طلب من مستثمرين سعوديين، وتمت مناقشة فرص تطوير مشاريع متبادلة بين المستثمرين في البلدين، وتتطلع لفرص استثمارية تناسبها في السوق السعودية.