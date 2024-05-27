مسؤول للعربية: توقف تسجيل شحنات السيارات والسلع بالنافذة الجمركية المصرية ليس متعمدا

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قال رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، إن النافذة الجمركية أو نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI يسجل عليها جميع السلع التى تدخل مصر عبر المنافذ الجمركية حيث يتم تسجيل بيانات الشحنات وفواتير الاستيراد والكميات والأوزان والمواصفات وتشمل السيارات وغيرها.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن مسؤولين بوزارتي التجارة والمالية نفوا وقف النافذة الجمركية بشكل متعمد، وأشاروا إلى وجود عطل في نظام التشغيل أو تحديث لكنه يستغرق وقتا وفقا للمعلومات المتاحة للمستوردين.

وقال إن النافذة الجمركية لم تتوقف بالنسبة للسيارات فقط ولكن لجميع السلع الواردة لمصر، مشيرا إلى تأثيرها على الأعمال وقال "معطلة الناس شوية".

وأشار إلى توقف استيراد جميع السلع ومنها السيارات، ونعتقد أن تحديثا يجرى لنظام التشغيل، موضحا أن هذه ليست المرة الأول لتعطل نظام النافذة الجمركية لكن فترته طالت هذه المرة.

وبشأن تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السيارات قال السبع إن الأمر جزئيا تم حله بالنسبة للسيارات المجمعة محليا حيث تحتاج استيراد مكونات من الخارج ولم يعد لدى شركات تجميع السيارات في مصر مشكلة في تدبير العملة الأجنبية من البنوك.

وأوضح أن عمليات استيراد السيارات تامة الصنع مازال لم يتوفر لها بعد العملة الصعبة من البنوك و لكن توجد وعود من المعنيين في الجهاز المصرفي المصري لتيسير فتح الاعتمادات ونموذج "4" خلال وقت قريب.

وقال السبع إن شركته بدأت تخفيض أسعار السيارات تدريجيا من نهاية شهر مارس الماضي مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وهبطت إلى مستويات ممتازة، على حد وصفه مقارنة بأسعار يناير الماضي.

كشف عدد من وكلاء السيارات في مصر عن تأخر شحن الكميات المتعاقد عليها من المركبات الجديدة في الخارج، وذلك بسبب تعطل إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة "نافذة" الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات.

وأكد الوكلاء أن النافذة الجمركية ACID الخاصة بالشركات وتوكيلات السيارات متوقفة عن تسجيل أي شحنات جديدة سواء للمركبات التجارية أو للاستخدام الشخصي لنحو أسبوعين.