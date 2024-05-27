3 دقائق للقراءة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، إن وزارته رفعت مستهدفات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي بنحو 200 ألف طن، لتصعد إلى 3.7 مليون طن.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت في بداية موسم توريد القمح المحلي، الذي يبدأ مطلع أبريل من كل عام ويستمر حتى نهاية أغسطس، أنها تستهدف جمع 3.5 مليون طن، مقابل نحو 4 ملايين طن كانت مستهدفة بالموسم الماضي، و6 ملايين طن بالموسم السابق له.

أوضح المصيلحي لـ"العربية Business"، على هامش مشاركته بمعرض دولي للصناعات الغذائية في القاهرة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية استقبلت منذ بداية الموسم نحو 3.05 مليون طن من المزارعين، وهذه الكمية تأتي أكبر من مثيلتها في فترة المقارنة بما يقترب من 400 ألف طن، وهو الأمر الذي يشجع على رفع سقف توقعات التوريد.

تزرع مصر سنويا ما يتراوح بين 3.2 و3.5 مليون فدان من القمح، تنتج من خلالها ما بين 9 و10 ملايين طن من القمح، في حين تستهلك نحو 20 مليون طن.

أشار الوزير إلى أن نحو 80% من المساحات الزراعية أقل من فدان للحيازة الواحدة، وهو الأمر الذي يحد من عمليات التوريد في حين تأتي أغلب التوريدات من المساحات الأعلى من 2 فدان.

وتستخدم هيئة السلع التموينية توريدات القمح المحلي في تلبية احتياجات الخبز المدعم من الدقيق، في حين تستورد ما لا يقل عن 5 ملايين طن سنويًا لتغطية باقي احتياجات منظومة دعم الخبز التي تستهلك سنويًا نحو 10 ملايين طن من القمح.

ورفعت الحكومة سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 2000 جنيها للأردب خلال الموسم الجاري، مقارنة بنحو 1500 جنيه الموسم الماضي، ونحو 1000 جنيه في الموسم السابق عليه.

التعاقد على 225 ألف طن سكر خام

وأشار المصيلحي إلى تعاقد وزارته على استيراد ما يتراوح بين 200 و225 ألف طن جديدة من السكر الخام، لتغطية الفجوة الاستهلاكية في البلاد، والتي تتراوح بين 800 إلى مليون طن سنويا.

أوضح الوزير لـ"العربية Business" أن الكميات التي تم التعاقد عليها ستأتي من خلال 6 شركات حكومية وخاصة، تشمل صافولا، والاسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والدلتا، والتي ستتولى تكرير الكميات المستوردة وتسويقها محليًا.

بحسب الوزير، تتراوح الكميات المتعاقد عليها عبر الشركات بين 25 إلى 50 ألف طن، بحسب قدرة كل شركة، وتم الاتفاق معهم عل كافة التفاصيل في الاجتماع الأخير قبل أيام.

وكانت الوزارة قد تعاقدت على استيراد 500 ألف طن من السكر الخام في مارس الماضي، دخل منها نحو 144 ألف طن بالفعل.

"بشكل عام الحكومة تستهدف استيراد مليون طن سكر لتغطية الفجوة الاستهلاكية، ويجري متابعة الموقف بشكل مستمر.. إذا كنا بحاجة إلى المزيد سنسنتورد باقي الكميات قبل نهاية العام بكل تأكيد"، وفقًا للوزير.

استعدادات عيد الأضحى

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته استعدت لموسم عيد الأضحى بشكل مبكر، وأنها لديها حاليًا نحو 20 ألف رأس ماشية تم التعاقد عليها لطرحها في عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر ضخ المواشي عبر 1500 منفذ مابين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة و شوادر على مستوى الجمهورية، بحسب الوزير.

تتضمن الكميات المتعاقد عليها 5 آلاف رأس في محجر توشكي، و5 آلاف رأس في سفاجا، إضافة إلى 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة.