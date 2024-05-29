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قال شريك مشغل ومستشار لشركة تى في إم كابيتال الصحية عثمان عبدالله أباحسين، إن الشركة بدأت في جمع التمويلات للاستثمار في صندوق "عافية" منذ 3 سنوات.

وأضاف أباحسين في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك الكثير من المستثمرين يشاركون في هذا المجال منهم صندوق الصناديق "JADA".

وأشار إلى اتجاه الشركة للاستثمار في الاحتياجات غير المستوفاة في القطاع الصحي والرعاية الصحية.

وكشف أباحسين أن " JADA" استثمرت ما يزيد عن 20% من حجم الصندوق الجديد، وهي ستكون نسبة ثابتة بحيث يتم تمويل 20% من أي أموال تدخل صندوق " TVM CAPITAL".

وقال إنه يجب استثمار 80% من أموال الصندوق في السعودية، لخلق فرص وظيفية، إلى الاستثمار وتنمية القطاع الصحي في المملكة.

وتابع أباحسين: "أسسنا شركة برايا للرعاية الطبية وهي شركة ستستثمر 100 مليون دولار، لبناء 3 مستشفيات في المملكة وعيادات ومراكز تأهيل علاج طبيعي".

وشاركت شركة صندوق الصناديق JADA التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في جولة تمويل تابعة لصندوق TVM CAPITAL للرعاية الصحية والذي يستهدف جمع 250 مليون دولار.

وتركز TVM CAPITAL على تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الخليج انطلاقا من مدينة دبي، بالإضافة إلى سنغافورة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة TVM أن صندوق "عافية" التابع لهم سيستثمر في شركات الرعاية الصحية في السعودية أو في الشركات الأجنبية التي تخطط للتوسع في المملكة بالإضافة إلى تركيزها على مراكز العلاج والعيادات التخصصية.