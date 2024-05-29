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قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بدر بن حمد القاضي، إن القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة العربية السعودية تجاوزت 92 مليار ريال، منها 47 مليار ريال حجم الصناعة المحلية.

وأضاف القاضي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن حجم النمو المتوقع لهذه السوق في المملكة تبلغ نحو 48% بين عامي 2021 - 2025.

وبين أن هناك أكثر من 9600 منشأة صغيرة ومتوسطة استفادت من برامج الدعم التابعة لـ"منشآت" في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن حجم استثمارات رأس المال الجرئ تبلغ 900 مليون ريال تمثل 65% من الاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري.

وكشف أن أبرز الأنشطة لـ "منشآت"، برنامج زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية وبلغ مجموع جوائزها 200 ألف ريال واستفاد منها نحو 30 مستفيد.

وأشار إلى أنه تم إدراج نحو 352 علامة تجارية جديدة في منظومة الامتياز التجاري.