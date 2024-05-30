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قالت مديرة هيكلة الصناديق في شركة أجدان للتطوير العقاري، مريم العوض، إن مشروع المسار الرياضي مميز وفي موقع استراتيجي على طريق الأمير محمد بن سلمان، ما جعله من أجمل مشاريع منطقة الرياض.

وأضافت مريم العوض، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه بحكم خبرة الشركة كمطور للمشاريع متعددة الاستخدام والتي تركز على معاصرة وتطوير جودة الحياة، كان لمضاعفة حجم المشروع عدة أسباب، تشمل محاولة خدمة أكبر عدد ممكن من السكان والاستفادة من المناطق المتنوعة للمشروع والتي تضم مرافق ترفيهية ورياضية وعملية.

وأشارت إلى التركيز على المساحات السكنية والمكاتب من الفئة الأولى وما يدعمها من مساحات تجارية.

وأوضحت أن المنطقة وما حولها شجعتنا على مضاعفة المساحات السكنية والتجارية والمكتبية، مشيرة إلى الطموح في الحصول على عوائد مرتفعة ترضي جميع الأطراف.

وقالت مديرة هيكلة الصناديق في شركة أجدان للتطوير العقاري، إن هيكلة الصندوق تتضمن قيام "أجدان" بدور المطور والمسوق والمستثمر الرئيسي في الصندوق، وشركة المسار الرياضي هي الشريك الأساسي والمستثمر الرئيسي وسيملك غالبية وحدات الصندوق، بالإضافة إلى إدارة الصندوق من جانب شركة البلاد المالية.

وأكدت على بدء العمل في المشروع العام المقبل، على أن يطور خلال فترة زمنية من 3 إلى 4 سنوات يعقبها تسليمه.

وأشارت مريم العوض إلى قيام الشركة بتطوير مشاريع تستهدف رفع جودة الحياة عبر الشراكة مع روشن والوطنية للإسكان والمسار الرياضي.

أعلنت مؤسسة المسار الرياضي، مع كل من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة البلاد المالية، مضاعفة قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري الخاص "المسار الرياضي العقاري 1" بقيمة مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة الصندوق إلى ملياري ريال.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم إضافة مساحة أكثر من 19 ألف متر مربع على المساحة الأصلية لمشروع "Sport Boulevard" لتصبح بذلك المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 39 ألف متر مربع.

وستقوم شركة أجدان للتطوير العقاري بأعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها كمستثمر رئيسي في الصندوق، فيما تتولى شركة البلاد المالية مهام إدارة الصندوق وتستمر "شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري" بكونها شريكا رئيسيًا بحصة الأغلبية في الصندوق.

يُذكر أن مشروع "المسار الرياضي" أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، ويتضمن أكثر من 4.4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 موقعا للرياضات المتنوعة.