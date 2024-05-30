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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حصري "المركزي" المصري يصدر أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل بـ550 مليون دولار

القاهرة - العربية Business 
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قالت مصادر مطلعة لـ"اعربية Business" إن البنك المركزي المصري يعتزم إصدار أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل بقيمة 550 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن من إجمالي قيمة الإصدارات منذ مطلع العام الحالي 2024 بلغت 2.850 مليار دولار.

أظهرت بيانات البنك المركزي، سحبه سيولة لدى البنوك العاملة في مصر يوم 14 مايو الجاري، بقيمة 1.050 تريليون جنيه في العطاء الأسبوعي، ضمن الودائع بعائد ثابت (الودائع المربوطة) بعائد 27.75%.

وشارك في مزايدات العطاء 32 بنكاً ويكون تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100%، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.

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يجري البنك المركزي المصري مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك.

وحالياً يجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور.

يقوم البنك المركزي المصري بإجراء العملية الرئيسية بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي. ويتم اجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.

ويعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.

ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.

شدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

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