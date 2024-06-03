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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، زياد الشيحة، إن محاور رؤية المملكة العربية السعودية الثلاثة وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح وتعتمد تلك المحاور على صفاء البيئة ولذا تكونت شركة "سرك" بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وفعل التوجيه صندوق الاستثمارات العامة ومن ثم تأسست الشركة المعنية باستثمارات في عدة قطاعات للتدوير وصلت حاليا نحو 10 قطاعات من التدوير.

وأضاف في مقابلة مع " العربيةBusiness" أن الشركة توصلت لإنتاج الوقود من المخلفات البلدية الصلبة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والبلاستيك والورق مشيرا إلى أن "سرك" أصبح لديها شركة لمخلفات الهدم والبناء قد تكون الأكبر عالميا.

وذكر أن شركة "سرك" تشارك في معرض دولي معني بالنقل البحري واللوجيستيات في أثينا باليونان وإحدى الشركات التابعة "سيل " معنية بمكافحة الانسكابات النفطية الخطرة والانسكابات في بحار المملكة العربية السعودية "البحر الأحمر والخليج العربي" لتجمع هذه المخلفات وإعادة ضخها في القطاع الدائري كذلك، مشيرا إلى فرص كبيرة للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وأوضح أن العالم ينتج حاليا نحو ملياري طن من النفايات ومعظمها تذهب إلى المرادم، مشيرا إلى أن السعودية تنتج نحو 16 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة ونحو 100 مليون طن لكل المخلفات الصناعية وغيرها ونحو 95% من هذه المخلفات يذهب إلى المرادم وبالتالي يشكل انبعاثات وهو ما يمثل تحديا يجب مواجهته وهو في نفس الوقت فرصا للقطاع الخاص بتدوير هذه النفايات وإعادة ضخها بالاقتصاد الدائري وهو ما يقلل الانبعاثات.

وأشار إلى مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتى تهدف للتحول عن المرادم بنسبة 94% وهو ما يأخذ التحديات البيئية إلى فرص استثمارية كبيرة وواعدة.

أوضح أن الاستثمارات بقطاع التدوير تتراوح بين 200 و400 مليار ريال في عدة قطاعات تشمل التحول عن المرادم وتوليد الطاقة من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج الورق و البلاستيك والزجاج والمواد التي يمكن إنتاجها من المخلفات.

وذكر أن ثمة 14 نوعا من النفايات من الحيوية المتعلقة بمخلفات الألبان التي يمكن استخدامها في صناعة الأسمدة، مشيرا إلى مشروع بقيمة تتراوح بين 150 و 200 مليون ريال بالشراكة بين شركتي "سرك" و"نادك" لتحويل مخلفات الأبقار إلى أسمدة أو محسنات التربة بدلا من دفنها في مرادم وتنتج غاز الميثان.

وأوضح أن المخلفات الصناعية كبيرة حيث قامت شركة تابعة لـ"سرك" خلال العام الماضي بمعالجة 700 ألف طن من المخلفات الصناعية.

وقال "نعيد تدوير المخلفات الإلكترونية والمعادن حيث يتم تدوير أجهزة الهاتف و الكومبيوتر إلى الطائرات ولدنيا 14 شركة و7 تحالفات مع شركات رائدة في المملكة لتفعيل الاقتصاد الدائري".