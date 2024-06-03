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أكد مدير عام ورئيس الخزانة لمجموعة بنك الكويت الوطني "NBK" جاد زخور، أن البرنامج الخاص بإصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء، جاء ليدعم استراتيجية البنك في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ودعم البرامج البيئية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الإصدار يتعتبر الأول من نوعه في الكويت، وبين الأوائل على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الهدف من الإصدار هو تحسين مستوى السيولة لدى البنك وتعزيز مصادر التمويل.

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وتابع: البنك مؤسسة محلية ودولية في الوقت ذاته، وله فروع ومؤسسات زميلة في 13 دولة وأربع قارات، وبالتالي فالبنك لديه القدرة على توظيف هذه الأموال داخل الكويت، وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

كان بنك الكويت الوطني أعلن أمس السبت، بيع أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات وتاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات.

وقال البنك إن هذه السندات، التي تم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S ـ والـِA 144 ، هي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024.

وأضاف أن هذا الإصدار جاء في إطار استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة البنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية وتنويع مصادر التمويل بالإضافة إلى أنه يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.5 مليار دولار أميركي بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات.

وتم ترتيب الإصدار من قبل سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وغولدمن ساكس إنترناشيونال وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني كمديري إصدار مشتركين.