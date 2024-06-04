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أكد الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض، آدم بوقديدة، أن جداول استلام الطائرات من "بوينغ" مستمرة دون تغيير.

وأضاف بوقديدة، في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة ستبدأ العمل في صيف 2025 كما كان مخططاً في السابق.

وتابع: لدينا التزامات كاملة بتسلم 72 طائرة من طراز 787 - 9 ونتطلع لتسلمها اعتباراً من العام المقبل وحتى عام 2029، وسنعمل مع "بوينغ" والرئيس الجديد بشكل وثيق، لنتأكد من أن خططنا على الطريق الصحيح.

وأشار بوقديدة إلى أن رحلات الشركة ستغطي أهم المدن الرئيسية في العالم، وستكون هناك 120 وجهة، بما في ذلك الرحلات المحلية، وسيشكل ذلك ربطاً بين الرياض وبقية المدن الرئيسية في العالم، فلن تتفاجأ حين ترانا في لندن وباريس وأمستردام، وكذلك في المدن الكبرى بأميركا الشمالية، إضافة إلى أهم الوجهات في قارة آسيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض إلى أن الشركة ستكون لديها شراكات عميقة مع عدد من شركات الطيران من الفئة "أ"، وستُصدر العديد من البيانات حول هذا الجانب خلال 48 ساعة المقبلة.

كانت شركة طيران الرياض، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية.

وقالت الشركة السعودية على منصة "إكس" إنها وقعت مذكرة جديدة مع الشركة السنغافورية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الربط بين الخطوط ومزايا برنامج الولاء وخدمات الشحن وتجارب الركاب والابتكار الرقمي.

كان رئيس القطاع التجاري بشركة طيران الرياض، فينسنت كوست، قال خلال شهر مايو/أيار الماضي، إن الشركة قد تعلن عن طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن في غضون أسابيع، كما ستطلب شراء طائرات عريضة البدن في وقت لاحق.