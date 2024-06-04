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قال رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية، طارق القصبي، إن التعليم هو المحرك الأساسي لإيرادات الشركة ومع استحواذنا على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة كان التدريب ضمن أنشطتها، وبذلك أصبح لنا نشاط في قطاع التدريب لكننا لا نعتزم التواجد فيه.

وأضاف القصبي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة لا تنوي التواجد في قطاع التدريب وسنتخارج منه خلال الفترة القادمة، سواء عبر بيعه أو تصفيته.

وأوضح أنه لن ينتج عن التخارج خسارة، لأن القطاع يخسر ويتذبذب ولا نرغب أن نكون ضمن هذا التذبذب وسنركز على نشاط التعليم من مرحلة "KG إلى GRADE 12".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عدد الطلاب ارتفع إلى 44 ألف طالب منهم 25 ألفا في المنهج الأهلي السعودي والباقي في التعليم العالمي، بالإضافة أن لدى الشركة مسارا إنجليزيا وفرنسيا وأميركيا ومصريا وهنديا.

وأضاف أن النمو في التعليم الأهلي هو الأكبر، فيما كانت التوقعات أن التعليم العالمي سيواجه مصاعب وتحديات، لكنه نظرا لانفتاح المملكة لغير السعوديين والخبراء وانتقال مقرات الشركات إلى الرياض شهد قطاع التعليم العالمي نمواً.

وذكر القصبي أن "عطاء التعليمية" تمتلك 23 مجمعا تعليميا يحتوي كل مجمع على مراحل مختلفة من kg إلى 12، وجزء من المجمعات مملوك للشركة وجزء مستأجر وتوجد مدرستان مع شركاء فيما تملك "عطاء" الأغلبية في المدرستين.

وأوضح أن نسبة النمو في عدد الطلاب بلغت 5%، فيما تتباين الأقساط التعليمية من مجمع إلى آخر، وتم رفعها فقط في مجمعين أو 3 فقط.

وأشار إلى توقيع "عطاء التعليمية" اتفاقية شراكة قبل أسابيع مع مدارس أكسفورد الإنجليزية والتي عمرها أكثر من 98 عام وستبدأ الدراسة العام الدراسي القادم وفق منهج "أكسفورد" في بريطانيا مع إضافة منهج اللغة العربية والقيم والتربية الوطنية لتكون ضمن المنهج، وسنبدأ التطبيق تدريجيا سنويا وذلك من السنة الأولى في kg إلى السنة الثالثة.

وقال إن "عطاء التعليمية" تعمل على تخفيض تكاليف التمويل ولديها عقار تم شراؤه في السابق وتخصيصه كمكاتب، حيث قرر مجلس الإدارة بيعه وبيع بعض أجزاء من مبنى الازدهار التعليمي وهو ما سيسهم في تخفيض التمويل وتكلفته.

وتوقع أن تكون حصيلة عمليات البيع نحو 130 مليون ريال وسينخفض التمويل بهذا المقدار، فيما سيتم دفع إيجار للمستثمر في مبنى للازدهار وستتخارج "عطاء" من الشراكة، موضحاً أن التوقعات بانخفاض الفائدة ستخفض تكلفة التمويل.

وأوضح أن المدارس المستحوذ عليها والجديدة ستعود العام القادم إلى الربحية، وهو ما سيحدث تغيرا ملحوظا في أداء الشركة.

نما صافي ربح شركة عطاء التعليمية بمعدل طفيف بلغ 1.6% إلى 10.89مليون ريال في الربع الثالث من عامها المالي المنتهي في 30 أبريل 2024، مقابل 10.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، يوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 3.26% تقريبا إلى 161.43 مليون ريال مقابل 156.33 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، نتيجة زيادة الإيرادات في قطاع التعليم بنسبة 7% بالرغم من انخفاض الإيرادات في قطاعي التدريب والتوظيف.