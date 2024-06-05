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ضاعف عدد من البنوك المصرية حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالريال السعودي سواء للمشتريات أو للسحب النقدي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

ومن أبرز البنوك التي رفعت حدود استخدامات بطاقاتها الائتمانية الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني والتجاري الدولي.

وقالت مصادر مصرفية تحدثت إليها "العربية Business" إن رفع حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالريال السعودي مرتبط بحدود استخدام البطاقات بالدولار في الخارج، مشيرين إلى أن البنوك ترفع حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج تدريجيا.

وأتاح البنك المركزي للبنوك المصرية المرونة في تحديد الحدود القصوى لاستخدامات البطاقات بالعملات الأجنبية والعربية، وفقا لمعدلات السيولة لديها، بحسب المصادر.

وتباينت حدود السحب بالبطاقات بالريال السعودي وفقا لنوع كل بطاقة والحد الائتماني لها، لتتراوح حدود استخدام البطاقات الكلاسيكية بغرض المشتريات بين 200 ريال سعودي و600 ريال، بديلا عن 100 ريال و250 ريالا سعوديا وفقا لخدمة عملاء البنوك.

كما تراوحت حدود استخدام بطاقات "جولد" بالريال السعودي في البنوك بين 800 ريال و3000 ريال سعودي للمشتريات، بينما تراوح استخدام البطاقات الجولد نقديا داخل المملكة العربية السعودية بين 250 ريالا و300 ريال.

وعلي الرغم من مضاعفة حدود استخدام البطاقات بالريال السعودي، فإنها ما زالت عند مستويات منخفضة، وذلك بعد تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم محليا وفي أغلب الدول.

وتعد استخدامات بطاقات كبار العملاء بالريال السعودي هي الأعلى في جميع البنوك، لتصل إلى 15.9 ألف ريال للمشتريات ونحو 850 ريالاً للسحب النقدي ببنوك مصر والتجاري الدولي.

بينما بلغ الحد الائتماني للمشتريات ببطاقة البنك الأهلي "وورلد إيليت" 12.7 ألف ريال و600 ريال سعودي للسحب النقدي.

ومازالت جميع البنوك تفرض عمولة على استخدامات البطاقات للمشتريات بالعملات الأجنبي بنحو 10% مقابل تدبير العملة، بينما حددت 13% عمولة تدبير عملة لعمليات السحب النقدي، بالإضافة لمصروفات السحب من ماكينات الصراف الآلي.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% موازنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.

وكذلك شملت توقعات صندوق النقد لمؤشرات الاقتصاد المصري أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الحالي.