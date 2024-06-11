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تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية، تكرير نحو 700 ألف طن من السكر المستوردة هذا العام، ضمن خطة الحكومة لاستيراد مليون طن سكر.

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عصام الدين البديوى لـ"العربية Business"، إن الخطة التي أعلنتها الحكومة لاستيراد مليون طن ستتوزع بين 30% لصالح شركات من القطاع الخاص، و70% لصالح الشركات الحكومية، ستتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تكريرها عبر مصانعها.

وأعلن مجلس الوزراء في مارس الماضي، عن خطة لاستيراد مليون طن من السكر الخام لتغطية الفجوة بين الإنتاج الذي لا يتجاوز 2.7 مليون طن، في حين يتجاوز الاستهلاك العام 3.6 مليون طن.

تعاقدت وزارة التموين حتى الآن على نحو 750 ألف طن منها 500 ألف طن في مارس الماضي، و225 ألف طن قبل 3 أسابيع، ودخل حتى الآن منها نحو 150 ألف طن.

قال البديوي، إن أسعار السكر المستورد في التعاقدات الحكومية تتراوح بين 490 إلى 500 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن، ووفقًا لأسعار الصرف الحالية فإن تكلفة استيراد الطن تصل إلى 24 ألف جنيه.

أضاف أن تكلفة السكر المستورد بعد تكريره ستصل إلى 27 ألف جنيه للطن، بواقع 24 ألف جنيه سعر الشراء، بالإضافة إلى 3000 جنيه تكاليف التكرير والنقل وخلافه.

أوضح أن الوزارة ستستخدم السكر المستورد أولًا بغرض تغطية احتاجات البطاقات التموينية جنبًا إلى جنب مع السكر المحلي من إنتاج القصب، وستوزع الكميات المتبقية في الأسواق الحرة.

أوضح أن الشركة أنتجت هذا الموسم نحو 750 ألف طن من السكر، من إجمالي محصول بلغت توريداته 6.05 مليون طنًا من القصب، بالإضافة إلى 550 ألف طن من البنجر.

أضاف أن توريدات القصب هذا الموسم جاءت أقل بنحو 14% من توريدات العام الماضي التي تجاوزت 7 ملايين طن، ويرجع ذلك إلى زيادة التوريد للعصارات ومصانع العسل.

وتسبب نقص التوريدات هذا العام في توقف مصنع أبو قرقاص للسكر التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، والذي أنشأ قبل 150 عامًا، واعتاد إنتاج نحو مليون طن من القصب سنويًا، لكن هذه الكميات هبطت إلى 10 آلاف طن فقط خلال الموسم الماضي، وتوقفت تمامًا خلال الموسم الجاري.