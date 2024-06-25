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قال رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، عمرو ممدوح، إن مدينة الدواء عقدت اتفاقيتي توأمة مع شركتين بالسعودية والإمارات، استعدادًا لتصدير منتجاتها إليهما، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ممدوح في مقابلة مع "العربية Business"، أن "جيبتو فارما" لديها خطة للتوسع بصادراتها في أسواق الخليج وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعيها لزيادة عوائد التصدير.

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"صدّرنا منتجاتنا لنحو 7 دول خلال الفترة الماضية، ونعمل حاليًا للحصول على شهادتي الاعتماد الأميركية والأوروبية رغبة في زيادة الصادرات"، بحسب ممدوح.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية، بمنطقة الخانكة، بمحافظة القليوبية في أبريل 2021، أكبر صرح للأدوية في البلاد، إذ تم إقامتها على 180 ألف متر مربع.

وتضم مدينة الدواء مصنعين ينتجان كل الأشكال الصيدلية، من أقراص، وكبسولات، وفوارات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات.

وقال ممدوح إن مدينة الدواء المصرية مشروع قومي يستهدف تحقيق الأمن الدوائي في مصر، وهدفها الأساسي تقديم دواء ذي جودة عالية يستحقها المريض المصري.

وأضاف أن "جيبتو فارما" تعمل منذ إنشائها قبل 4 سنوات، على 4 محاور رئيسية تشمل، إنتاج أدوية الأمراض المزمنة، واستقطاب الشركات العالمية لإنتاج مستحضرات مبتكرة داخل المدينة، وتصنيع أدوية الأورام والبدائل الحيوية، وزيادة عوائد البلاد من صادرات الأدوية.

"هدفنا من اليوم الأول تقديم أدوية ذات جودة وكفاءة مرتفعة وبأسعار مناسبة خاصةً أدوية الأمراض المزمنة الأكثر احتياجًا من المرضى، مثل أدوية السكر والضغط والقلب وأدوية الجهازين الهضمي والتنفسي، بالإضافة إلى بعض المضادات الحيوية"، بحسب ممدوح.

طرح أدوية جديدة

قال ممدوح إن "جيبتو فارما" تنتج حاليًا نحو 65 مستحضرًا دوائيًا، فيما تتطلع لطرح نحو 30 مستحضرًا جديدًا خلال 12 شهرًا، لرفع محفظة مستحضراتها إلى ما يتراوح بين 95 و100 دواء.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من إجراءات تسجيل المستحضرات الجديدة، فيما تخضع تلك المستحضرات حاليًا لمرحلة البحث والتطوير تمهيدًا لطرحها.

وأشار رئيس "جيبتو فارما" إلى أن أسعار المستحضرات التي تنتجها مدينة الدواء المصرية تعادل نحو 60% فقط من مثيلتها الأجنبية والمستوردة.

استقطاب 4 شركات عالمية

ذكر ممدوح أن "جيبتو فارما" تعمل على استغلال طاقاتها الإنتاجية في استقطاب شركات عالمية لتصنيع مستحضراتها داخل المدينة، ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للتعاون مع الشركات العالمية".

"خلال العامين الماضيين تم التفتيش الفني على المدينة من قِبل 11 شركة عالمية، و تم توقيع اتفاقيات تصنيع مع 7 شركات، وحاليًا نحن في مرحلة متقدمة من التفاوض مع شركتين آخريين من 4 شركات مستهدف جذبها للمدينة خلال المرحلة المقبلة"، بحسب ممدوح.

وأوضح رئيس مدينة الدواء المصرية، أن الشركات السبع التي تعاقدت معها جيبتو فارما، تشمل شركات أوتسوكا اليابانية، وروش السويسرية، وسانوفي الفرنسية، وأبوت الأميركية، وAspen الجنوب إفريقية، بالإضافة إلى إحدى الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج أدوية السكر.

وقبل أيام، أبرمت "جيبتو فارما" شراكة استراتيجية مع شركة أبوت الأميركية، لإنتاج ستة أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية بطاقة تصنيع 155 مليون عبوة في خمس سنوات.

علاج سرطان الكبد

ذكر ممدوح أن "جيبتو فارما" تعمل على بناء قدرات مدينة الدواء في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة مثل مستحضرات علاج الأورام والبدائل الحيوية.

وأشار إلى اعتزام مدينة الدواء طرح أول مستحضر بالشراكة مع شركة روش السويسرية خلال الشهر المقبل، و المستحضر المرتقب يعالج سرطان الكبد.

وقال إن مدينة الدواء تعمل بالتعاون مع مصانع الأدوية العاملة في مصر على توفير الأدوية الناقصة بالسوق المحلية، بجانب تشجيع خطوات الدولة لتوفير المواد الخام محليًا.