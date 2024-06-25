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تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 2.460 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت من البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "العربية Business" أن استثمارات الدول العربية سجلت 1.446 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2023، بينما بلغت نحو 1.014 مليار دولار خلال الربع الأول من نفس العام.

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وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 951.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2023/2024.

بينما سجلت استثمارات السعودية في الربع الثاني نحو 154 مليون دولار، و131.7 مليون دولار لدولة الكويت و76.4 مليون دولار لقطر.

تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر لنحو 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 2.321 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.

وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 5.847 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 2.639 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2023/2024.

وتوقع مسؤول بأحد البنوك ارتفاع كبير في استثمارات الدول العربية بمصر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وذلك بسبب تبني البنك المركزي المصري في مارس الماضي لسياسة سعر صرف أكثر مرونة تخضع للعرض والطلب، مما أسهم في وصول العملة المحلية لقيمتها الحقيقية أو الاقتراب من ذلك إلى حد بعيد.

وأضاف أن صفقة رأس الحكمة تلعب دورا كبيرا في زيادة حجم الاستثمارات العربية لمصر، وكذلك حفزت العديد من المستثمرين في الخارج للبحث عن صفقات شبيه داخل السوق المصري وخاصة في مجال الاستثمار السياحي.

واستقطبت مصر، صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.