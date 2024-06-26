3 دقائق للقراءة

تدير شركة سدكو كابيتال أصولا تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار أميركي (30 مليار ريال سعودي) عبر الأسهم العامة وأسهم الملكية الخاصة والعقارات وأصول الدخل، مع التعرض الكبير للأسواق المتقدمة والناشئة، وفق الرئيس التنفيذي في سدكو كابيتال، سامر أبو عكر.

وقال أبو عكر في مقابلة مع "العربية Business": "استثماراتنا في الأسهم العامة تمثل 24.7% من إجمالي الأصول المدارة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. وبالنسبة للأسهم العامة العالمية، لدينا فرص استثمارية متنوعة بين الصناديق غير النشطة والصناديق المتخصصة كالصناديق المرتكزة على استثمارات متعلقة بالتغير المناخي والاستدامة والتقنية".

وأضاف أن الاستثمارات في أسهم الملكية الخاصة تمثل 33.7% من إجمالي الأصول المدارة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. كما تتضمن أيضًا برنامج استثماري مشترك من خلال 80 صندوق بحيث يتم الاستثمار في الشركات بشكل مباشر ومشترك مع مدراء الصناديق.

ولفت إلى تركيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية، والمواد الاستهلاكية والتعليم والأغذية.

وتمثل أعمال الدخل الثابت 10.6% من إجمالي الأصول المدارة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. فيما حققت استثمارات الدخل الثابت عوائد جيدة مقارنة بأقرانها على مر السنين، وفق الرئيس التنفيذي في "سدكو كابيتال".

وأشار إلى أنه يتم استثمار الأصول المدارة الأخرى في الاستثمارات العقارية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

أسعار النفط

وبشأن توقعات أسعار النفط، قال الرئيس التنفيذي في "سدكو كابيتال"، "نتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 81 و85 دولارا للبرميل، وسترتفع الأسعار في حدود الـ10% للبرميل في عام 2025، مدعومة باستمرار تخفيضات إنتاج "أوبك+" الطوعية إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي.

وتعليقاً على نتائج الشركات السعودية في الربع الأول من عام 2024، قال أبو عكر، إن نتائج الشركات السعودية جاءت متباينة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 9.6% على أساس سنوي ولكنها ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 8.9%.

وأظهر القطاع المالي تباطؤ في النمو، في حين تعافى قطاع المواد بشكل طفيف لكنه لا يزال يعلن عن أرباح ضعيفة نتيجة لارتفاع التكاليف وضعف الأسعار. ويعتبر قطاع العقارات أكثر المتضررين، حيث انخفض بنسبة 29.4% على أساس سنوي و47.7% على أساس ربع سنوي.

وتوقع أن تنهي الأسهم السعودية العام بشكل تصاعدي على خلفية التفاؤل بشأن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مدعومة بشكل أكبر بارتفاع أسعار النفط، إلى جانب استمرار الأداء القوي للشركات السعودية.

القطاعات الأفضل للاستثمار

وعن القطاعات الأفضل للاستثمار حالياً سواء في السعودية أو المنطقة، أبدت "سدكو كابيتال" اهتماماً قوياً بقطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية حيث ترى فيها فرصا مناسبة للاستثمار.

ولفت أبو عكر، إلى أن الحجم المستهدف لرأس مال صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول في سوق الأسهم يتراوح بين 300 مليون ريال إلى مليار ريال، بدأ الطرح العام للصندوق في 19 مايو 2024. وقد تم تمديد فترة الاكتتاب حتى 27 يونيو 2024. ويبلغ سعر الطرح 10 ريالات لكل وحدة وبحد أدنى للاكتتاب 100 ريال.