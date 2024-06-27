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قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكواباور، السعودية، رعد السعدي، إن الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي (حضن والمويه والخشيبي)، والتي تقع في غرب وشمال السعودية وبقدرة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط و2000 ميغاواط و1500 ميغاواط على التوالي سيتم خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المشروعات الثلاثة مملوكة لشركات "أكواباور" و"أرامكو للطاقة" و"بديل للطاقة" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- وفق حصصهم المعلنة في السابق حسب البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وأوضح أن مشروعين سينفذان في منطقة مكة المكرمة، والمشروع الثالث في منطقة القصيم، ومدة الإنشاء 28 شهرا، ومدة المشروع 25 عاما.

وتوقع السعدي أن يكون المشروع جاهزا للتشغيل في النصف الأول من عام 2027.

وأوضح أن تكلفة إنشاء المشاريع الثلاثة في حدود 1.6مليار ريال وهي من الأقل سعرا في العالم.

وقال إن العائد المالي سيتحدد بعد الإغلاق المالي المقرر في الربع الرابع من العام المالي الجاري، وسيتضمن جميع التفاصيل الخاصة بتمويل المشروعات والعائد المتوقع منها.

"الإعلان عن زيادة رأسمال الشركة عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال يستهدف خطة نمو كبيرة لشركة أكواباور، حيث تبلغ الأصول تحت إدارتها حاليا 91 مليار دولار، فيما تستهدف أن تبلغ الأصول تحت الإدارة 250 مليار دولار في عام 2030 وهذه المشاريع تحتاج إلى تمويل، وزيادة رأس المال تستهدف المساهمة في تمويل هذه المشاريع داخل وخارج المملكة"، وفقا للسعدي.

وذكر أن مشروع المسح الجغرافي الذي أطلقتة المملكة العربية السعودية لرصد مواقع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة من خلال 1200 محطة رصد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيؤثر في 3 عوامل أولها تقليص المخاطر على المصنع والمطور والممول مما يساهم في سرعة تنفيذ المشاريع ويقلل سعر التعريفة.

وتابع "المشروع سيؤثر إيجابيا على البرنامج الوطني للطاقة المتجددة حيث تصبح الخطة أفضل، فيما نسبة للمحتوى المحلي في زيادة وفق خطة وزارة الطاقة".

أما العامل الثالث فيتمثل في اهتمام إضافي في تطوير الكوادر البشرية مع وضوح حجم المشروع مما سينعكس على تشغيل مزيد من الشباب والفتيات من المملكة في هذه المشروعات.

وتوقع السعدي أن تقتدي دول أخرى بما قامت به السعوديةمن إطلاق لمشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة.