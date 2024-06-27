وثيقة: ارتفاع دعم السلع التموينية في مصر بـ11 مليار جنيه بسبب الدولار وسعر القمح

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كشفت وثيقة حكومية عن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في مصر سيرتفع بنهاية العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار جنيه ليصل إلى 139 مليار جنيه بنمو 8.5% عن الدعم المستهدف بنهاية العام 2023-2024.

وأوضحت الوثيقة التى اطلعت عليها "العربية Business" أن الدعم المستهدف بنهاية العام الجاري 128مليار جنيه، ويأتي النمو بقيمة 11 مليار جنيه بسبب تحرير سعر صرف الجنيه بداية مارس الماضي، ليرتفع من 30 جنيها للدولار إلى مستوى بين 47 و48 جنيها.

وقدرت موازنة العام المالي الجاري سعر طن القمح المستورد على أساس 280 دولارا للطن بسعر 30 جنيها للدولار الواحد ما يعني أن هيئة السلع التموينية ستكون ملزمة برفع فارق السعر من 8400 جنيه لطن القمح المستورد إلى أكثر من 13.5ألف جنيه.

وأشارت الوثيقة إلى أن رفع سعر توريد القمح المحلي من 1500 جنيه للأردب إلى 2000 جنيه خلال الموسم الحالي نتج عنه أعباء إضافية لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين.

ورفعت مصر مستهدفها من توريد القمح المحلي بنحو 200 ألف طن لتصعد إلى3.7 مليون طن خلال الموسم الحالي والذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

تزرع مصر سنويا ما يتراوح بين 3.2 و3.5 مليون فدان من القمح، تنتج ما بين 9و10مليون طن من القمح، في حين تستهلك نحو 20 مليون طن.

وقال مصدر حكومي إن كل زيادة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يضيف أعباء جديدة على خزانة الدولة لشراء القمح المستورد، لهذا كان العمل على تحريك أسعار الخبز المدعوم.

وفي نهاية مايو الماضي أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بدءا من يونيو الجاري، في إطار توجه الدولة لخفض دعم السلع التموينية.