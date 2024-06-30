1 دقيقة للقراءة

تخطط مصر لطرح عدد من المناقصات العامة لتنفيذ مشروعات في قطاعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والصناعي والحمأة، بالإضافة إلى محطات الكهرباء وشبكات الكهرباء والمدارس، وتدوير المخلفات خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، عاطر حنورة، إن الوحدة تجهز لطرح مشروعات محطات تحلية المياه بقيمة ملياري دولار في 4 إلى 6 محطات كمرحلة أولى.

وأضاف حنورة في تصريح خاص لـ "العربية Business": "جاري التجهيز لطرح محطات أخرى لتحلية المياه لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنظام الطرح والترسية للشركات التي تقوم العرض المالي والفني الأفضل".

وأضاف أن إجراءات المناقصة والترسية والإقفال المالي لتلك المشروعات تستغرق ما بين 7 أو 8 أشهر.

ولفت إلى أنه تم تأهيل 17 تحالف دولي يتضمن حوالي 28 شركة: صينية وكورية وأوربية لتمويل وتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه.

وأكد على أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل كبر مع الوحدة فيما يتعلق بتقديم التمويلات الخاصة بالدراسات الفنية للمشروع التي تنفذها الوحدة والجاري طرحها.

وأوضح أنه جار التجهيز لطرح 4 محطات لمعالجة الحمأة بتكلفة تبلغ حوالي 200 مليون دولار للمحطة الواحدة.

كما يجري دراسة مشروعات لإدارة المخلفات بمحافظة القليوبية وجاري الانتهاء منها خلال 3 أشهر ليتم طرحها على القطاع الخاص سواء كانت شركات محلية أو دولية أو تحالفات من شركات مختلفة.

ويجري حاليا طرح مناقصات مدارس بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى محطات صرف صحي ومشروعات محولات وشبكات الكهرباء وتدوير المخلفات سيتم طرحها خلال العام الجاري والعام القادم، وفقاً لحنورة.